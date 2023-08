OM ‍: Di Meco exige les images secrètes de la VAR

Dans : OM.

Par Mehdi Lunay

Après Metz-OM, les Marseillais ne décolèrent pas concernant le but annulé à Rongier pour une faute de Sarr au début de l'action. La direction de l'arbitrage a indiqué qu'elle avait l'image prouvant la faute en question. Eric Di Meco attend désormais de la voir en personne.

L'OM n'a pas beaucoup de chance avec les décisions arbitrales en ce début de saison, que ce soit en Ligue 1 ou en Europe. Dernier exemple en date vendredi dernier à Metz où les Olympiens se sont vus refuser le but du 2-0 pour une faute d'Ismaila Sarr au début de l'action. Celle-ci ne semblait pas si évidente que cela malgré les nombreux ralentis du VAR, provoquant un sentiment d'injustice chez les supporters marseillais. En charge du secteur professionnel au sein de la nouvelle direction de l'arbitrage, Stéphane Lannoy a tenté de calmer les choses en expliquant la décision prise par ses confrères.

Un manque de transparence qui rend méfiant Di Meco

Trois jours après le match, l'ancien arbitre nordiste a révélé que l'image incriminant Ismaila Sarr n'a pas été visible en direct mais qu'elle a été utilisée par le VAR à Metz. Elle serait sans appel pour le joueur marseillais et justifierait l'annulation du but de l'OM pour faute. Un timing et un argument qui n'ont pas convaincu Eric Di Meco. Sur RMC, l'ancien défenseur marseillais s'est interrogé sur le manque de transparence du corps arbitral. Méfiant, il se demande pourquoi la fameuse image est toujours invisible pour le public près d'une semaine après la rencontre.

🎙 Eric Di Meco pousse son cri de gueule contre le VAR : "On m'a expliqué que ça allait gommer les injustices, éviter les regroupements de joueurs et les débats d'après-match. Tout ça je ne le vois pas." pic.twitter.com/1Tv5i7wiH6 — Super Moscato Show (@Moscato_Show) August 23, 2023

« Il y avait des volontés de communiquer, on était content. M. Lannoy, au premier incident, on ne le trouve pas et il a fallu trois jours pour nous expliquer. Il a même parlé d'images qui ne sont pas diffusées à la télévision. Pour lui, il n'y a pas faute devant sa télévision mais une image cachée montre une faute... Elle n'est pas cachée aux arbitres mais s'il y a de la transparence, pourquoi ne pas la montrer ? », a t-il indiqué dans le Super Moscato Show. De quoi confirmer qu'entre le VAR et l'OM la rupture est consommée cette saison.