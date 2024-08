Panique sur le mercato, l'OM active ce plan B

Dans : OM.

Par Adrien Guyot

L’Olympique de Marseille est toujours actif sur le marché des transferts à moins de 48h de sa fermeture. L’OM espère attirer le latéral droit rennais Lorenz Assignon avant la date butoir mais va devoir faire avec la concurrence d’Everton.

Rien n’arrête l’Olympique de Marseille dans ce mercato. Les Olympiens se sont renforcés à tous les postes cet été (Rulli et De Lange pour les gardiens, Lilian Brassier et Derek Cornelius pour les défenseurs, Ismaël Koné et Pierre-Emile Höjbjerg au milieu et Elye Wahi ainsi que Jonathan Rowe et Neal Maupay en attaque). Cependant, et bien qu’engagé dans une opération dégraissage de ses indésirables lofteurs, Pablo Longoria n’a pas terminé de prospecter le marché. Si l’OM a vendu Jonathan Clauss à Nice, cela ne veut pas dire qu’aucun latéral droit ne signera d’ici vendredi 23h, date et heure officielles de la clôture du mercato estival 2024. Selon les informations de Fabrice Hawkins, journaliste pour RMC Sport, l’OM espère attirer Lorenz Assignon, latéral droit du Stade Rennais, après avoir tenté de recruter Kiliann Sildillia pendant la majeure partie de l'été.

L’OM en concurrence avec Everton pour Assignon

🚨L’OM et Everton sont toujours interessés par Lorenz Assignon.

🔹Négociations en cours entre les clubs et le Stade Rennais autour d’un prêt avec option d’achat pic.twitter.com/UGwaTt4bxi — Fabrice Hawkins (@FabriceHawkins) August 29, 2024

L’Olympique de Marseille est en négociations avec son homologue rennais et tente de boucler un prêt avec option d’achat pour le jeune joueur de 24 ans, formé à Rennes et qui avait déjà été prêté à Burnley en deuxième partie de saison dernière. Cependant, les performances du joueur en Premier League depuis janvier ont permis à Everton de garder un intérêt pour le latéral, sous contrat avec le SRFC jusqu’en 2027. Reste à savoir lequel des deux clubs saura convaincre en premier la direction rennaise. Pour rappel, Assignon n’entretient pas forcément de bonnes relations avec son entraîneur Julien Stéphan, qui l’avait poussé vers la sortie cet hiver. Même si le joueur a participé au début de championnat de son équipe, un départ de Bretagne n’est pas à exclure. L’OM, qui a insisté tout l’été pour recruter Kiliann Sildillia évoluant à Fribourg, doit désormais se tourner vers d’autres pistes.