OM ‍: De Zerbi ne signe pas, il part en vacances ‍!

Attendue de manière imminente, l'introduction de Roberto De Zerbi comme nouvel entraineur de l'OM attendra. Si un coup de théâtre est exclu, la patience est des supporters marseillais est mise à rude épreuve.

La quête d’un entraineur est toujours aussi peu fluide du côté de l’Olympique de Marseille. En dépit du fait que Jean-Louis Gasset ait annoncé bien avant la fin de la saison qu’il ne continuerait pas à l’OM, Pablo Longoria a vu ses pistes s’envoler. Le président espagnol rêvait de Paulo Fonseca, mais ce dernier a foncé vers le Milan AC. Ce fut ensuite le projet Sergio Conceiçao, mais le Portugais a clairement fait trainer les choses en espérant mieux, et cela a eu le don d’agacer les dirigeants marseillais. Maintenant, Roberto De Zerbi est annoncé mais il n’y a toujours rien d’officiel, alors qu’un accord total a été annoncé dans la presse et qu’il ne restait plus que les papiers à régler avant la signature. Celle-ci n’a pourtant toujours pas eu lieu et tout pourrait devoir attendre encore quelques temps. Jusqu’à un nouveau retournement de situation.

De Zerbi est en vacances, mais bosse sur l'OM

En tout cas, selon Mohamed Bouhafsi, journaliste toujours bien informé sur l’actualité de l’OM, on ne se dirige pas vers une officialisation imminente. En effet, Pablo Longoria a pris quelques jours de repos, et Roberto De Zerbi en a fait de même. Si l’entraineur italien laisse le soin à ses agents de finaliser le deal, cette situation a de quoi étonner. « Il (De Zerbi) n’arrivera pas aujourd’hui, il arrivera quelques jours avant la reprise, il est encore en vacances mais déjà au travail sur le mercato avec Pablo Longoria et Mehdi Benatia », a glissé l’ancien patron du football sur RMC, qui estime que les vacances de l’ancien coach de Brighton ne l’empêchent pas de se considérer déjà comme l’entraîneur de l’OM. Mais pour les supporters marseillais, à moins de deux semaines de la reprise, on aimerait quand même être tranquille au niveau de l’officialisation du nouvel entraineur.