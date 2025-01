Longoria a perdu, la priorité de l’OM s’envole

A la recherche d’un latéral gauche pour concurrencer Quentin Merlin, l’OM négocie depuis plusieurs semaines la venue de Nicola Zalewski. Mais l’international polonais va finalement rejoindre l’Inter Milan.

Depuis son arrivée à l’Olympique de Marseille l’été dernier, Roberto De Zerbi n’est pas pleinement satisfait de Quentin Merlin. L’entraîneur italien estime que l’ancien latéral gauche du FC Nantes peut faire beaucoup mieux et que son investissement laisse parfois à désirer. C’est la raison pour laquelle l’OM s’est lancé en quête d’un nouveau joueur à ce poste durant ce mercato hivernal. Depuis plusieurs semaines, la priorité du club phocéen est clairement identifiée en la personne de Nicola Zalewski, en fin de contrat en juin prochain avec l’AS Roma. Mais alors que les négociations trainent en longueur pour quelques millions d’euros depuis début janvier, le joueur de 23 ans va échapper à Marseille selon Matteo Moretto et Fabrizio Romano.

🚨🇵🇱 Inter are working on loan deal with buy option clause for Nicola Zalewski from AS Roma to replace Tajon Buchanan who’s joining Villarreal.



Potential buy clause would be around €6/7m, decision now up to AS Roma.



🚫 Deal currently not advancing with Olympique Marseille. pic.twitter.com/Hndw1o8nUk