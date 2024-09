L’OM tombe, De Zerbi jugé coupable

Dans : OM.

Par Guillaume Conte

Première défaite de la saison pour l'OM, ce dimanche soir à Strasbourg. Et pour les suiveurs du club phocéen, pas de beaucoup de doute sur le fautif numéro 1.

Fin de la lune de miel pour Roberto De Zerbi, qui avait fait quelques changements, forcés ou tactiques, pour ce match, et le paye avec le résultat final. L’OM est tombé à Strasbourg et quelques choix de l’Italien sont très contestés. Notamment le fait d’avoir mis Pierre-Emile Hojbjerg en défense pour combler l’absence de Leonardo Balerdi, suspendu. Une petite surprise, tant il était question d’y retrouver Geoffrey Kondogbia au départ, mais ce ne fut pas le choix de l’ancien entraineur de Brighton. A Marseille, où l’état de grâce ne dure jamais bien longtemps, le retour de bâton est déjà là. « Il faudra aussi parler des choix non payants de Roberto De Zerbi ce soir », dénonce le compte La Tribune Olympienne, tandis que le journaliste Karim Bennati est encore plus explicite. « Avoir mis Højbjerg derrière était un gâchis sans nom… Kondogbia au milieu n’a jamais donné une balle vers l’avant. Aucune prise de risque. C’est dommage pour l’OM de ne pas avoir bonifié la victoire à Lyon. C’est un vrai coup d’arrêt », a livré le journaliste de TF1 et La Chaine L’Equipe.

De Zerbi, plus jamais ça

« La pire erreur de RDZ depuis son arrivée », « je ne comprends pas de mettre ton meilleur milieu en défense », « Première fois que De Zerbi se trompe », « Hojbjerg ne doit plus jamais bouger du milieu, plus jamais », ont lancé de nombreux supporters marseillais qui pardonnent l’erreur de l’entraineur italien pour cette fois, mais prendrait l’entêtement de mettre le Danois derrière comme une sérieuse boulette. A voir ce que fera le coach marseillais lors du prochain match, mais la façon de jouer de l’OM n’a visiblement pas convaincu, et la défaite face à Strasbourg doit au moins servir de leçon pour cette expérimentation qui n’a pas donné satisfaction.