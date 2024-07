Greenwood pour 31 ME, MU et l'OM sont d'accord

L'OM a fait le plus dur pour Mason Greenwood. Les Phocéens viennent de trouver un accord financier avec Manchester United selon les journalistes David Ornstein et Ben Jacobs. « Marseille a un accord de principe avec Manchester United pour Mason Greenwood. Le montant initial est de 23 millions de livres sterling (27,6 millions d'euros) avec 4 millions d'euros de bonus potentiels en plus », a posté Ben Jacobs sur X. Il précise que Manchester United touchera 50% du montant sur une éventuelle revente de Greenwood. Il ne manque plus que l'accord du joueur de 22 ans pour garantir ce transfert très prometteur à l'OM.

Marseille have an agreement in principle with Manchester United for Mason Greenwood. Initial fee is £23m (€27.6m), as @David_Ornstein called. €4m in potential bonuses on top.#MUFC retain a significant sell-on clause, understood to be 50%.



