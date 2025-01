Danilo gratuit, l’OM entre dans le bras de fer

Dans : OM.

Par Eric Bethsy

Intéressé par le Brésilien Danilo, l’Olympique de Marseille va tenter de réaliser une belle affaire. Le club phocéen souhaite convaincre la Juventus Turin de libérer son latéral droit de ses cinq derniers mois de contrat. Sauf que la Vieille Dame, déjà en plein bras de fer contre Naples, ne compte pas céder.

L’Olympique de Marseille tente un joli coup sur le marché italien. A la recherche d’un latéral droit cet hiver, le club dirigé par Pablo Longoria s’est placé sur le dossier Danilo. Le défenseur polyvalent de la Juventus Turin n’entre plus dans les plans de Thiago Motta. Son contrat expire en juin prochain et l’entraîneur turinois ne l’a pas convoqué pour disputer la Supercoupe d’Italie. L’actuel deuxième de Ligue 1 y voit donc l’opportunité de réussir une belle affaire.

🚨L'Olympique Marsiglia sta provando ad ingaggiare il difensore bianconero #Danilo a titolo gratuito, dopo la decisione della Juve di considerare il giocatore fuori dal progetto tecnico.#mercato #juve #Francia pic.twitter.com/YsTwrsTTMj — Marco Varini (@mvcalcio) January 3, 2025

D’après le journaliste italien Marco Varini, l’Olympique de Marseille souhaite accueillir Danilo libre. Le club phocéen aimerait convaincre la Juventus Turin de libérer son joueur de ses cinq derniers mois de contrat. Seulement voilà, c’est aussi l’objectif de Naples depuis quelques jours. Et pour le moment, le Napoli, opposé à l’idée de payer pour un joueur de 33 ans bientôt libre, se heurte au refus de la Vieille Dame qui exige une indemnité de transfert.

Naples et la Juve bataillent déjà

« Danilo est un joueur de la Juventus Turin et nous ne sommes pas en contact avec eux, expliquait le directeur sportif de Naples Giovanni Manna sur DAZN la semaine dernière. Nous verrons si les conditions jutes sont réunies pour le faire. » Les deux cadors italiens s’affrontent dans un bras de fer. Et voici que l’Olympique de Marseille vient se mêler à la lutte. Autant dire que la partie s’annonce compliquée pour les Marseillais, sachant que Danilo a déjà donné son accord à Naples et à son entraîneur Antonio Conte.