Clauss chassé de l'OM, il a compris le message

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Auteur d’un but formidable contre le Luxembourg mercredi soir, Jonathan Clauss a évoqué son avenir après la victoire de l’Equipe de France. Un départ de l’OM est plus que jamais dans les tuyaux.

A un an de la fin de son contrat, Jonathan Clauss n’est plus en odeur de sainteté à l’Olympique de Marseille. Pablo Longoria et Mehdi Benatia ne s’en cachent pas, ils aimeraient se séparer de l’international tricolore en profitant de sa participation à l’Euro pour en tirer le meilleur prix. L’OM privilégie ce scénario à celui d’une ultime saison avant un départ pour zéro euro en 2025, six mois après avoir été déjà très actif pour trouver un nouveau club à Clauss. En janvier dernier, Mehdi Benatia avait activé ses réseaux pour éjecter l’ancien Lensois, qui suscitait les intérêts de l’Atlético de Madrid ou encore de Naples et du Bayern Munich, qui n’ont cependant pas été plus loin.

Cet été, un départ est-il possible ? Le principal intéressé est en tout cas ouvert à un transfert comme il l’a officiellement fait savoir au micro de TF1 après la belle victoire de la France contre le Luxembourg à Metz en match de préparation à l’Euro 2024. « Un départ de l’OM cet été ? Oui, si tout le monde y trouve son compte, pourquoi pas. La question va être évoquée. On va en discuter en totale sérénité, on va prendre la meilleure décision » a lancé Jonathan Clauss, très honnête sur sa situation et qui sait pertinemment que l’OM souhaite le vendre à un an de la fin de son contrat. Il sera désormais intéressant de voir quels seront les clubs à se positionner sur le latéral droit tricolore, dont les blessures à répétition cette saison ont peut être refroidi quelques prétendants. Quoi qu’il en soit, Pablo Longoria et Mehdi Benatia feront leur maximum pour lui trouver un point de chute convenable. Dans le même temps, le board marseillais prospecte déjà pour lui trouver un successeur au poste de latéral droit.