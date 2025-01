Cette recrue explose, l'OM remercie Ali Zarrak

Dans : OM.

Par Guillaume Conte

L'OM arrive à faire monter quelques-uns de ses jeunes joueurs dans son équipe première. Notamment un Robinio Vaz déniché à Sochaux et qui marque des points.

Personnage assez décrié chez les suiveurs de l’Olympique de Marseille depuis ses embrouilles avec Chancel Mbemba et Jean-Pierre Papin, Ali Zarrak voit néanmoins la tendance s'inverser car son travail de scouting donne de beaux fruits ces dernières semaines. Le bras droit de Mehdi Benatia est en effet arrivé il y a un an avec un profil de recruteur qui a fait son trou et a convaincu dans les clubs où il est passé. Apparu à Andrézieux, il a ensuite rejoint Le Havre, Auxerre puis Lorient comme responsable du recrutement. Ce scout invétéré est arrivé à l’OM en décembre 2023, lui qui était proche de Bouna Sarr notamment, et partage comme le défenseur le fait d’être né à Lyon.

Il ne lâche pas Robinio Vaz

Souvent considéré comme très sûr de lui, notamment sur son avis sur des jeunes joueurs, Ali Zarrak a vu son entêtement être récompensé. C’est en effet lui qui a tout fait pour faire signer Robinio Vaz l’été dernier. Le jeune attaquant saisit en ce moment sa chance avec l’OM, mais ce n’était pas forcément gagné de le faire signer à Marseille. Certes, Sochaux comptait sur lui mais en avait aussi assez de ses frasques, qui lui valaient des mises à l’écart régulières. Une situation qui a permis à l’OM de passer à l’action, même si tout le monde au club n’était pas convaincu par le potentiel de l’ancien joueur de Mantes. Cela faisait déjà un an que Zarrak l’avait dans le viseur, et il n’a hésité une seule seconde quand il a été question de le faire venir dans les Bouches-du-Rhône, dévoile La Provence.

Avec l’appuis de Mehdi Benatia, il a fait le forcing pour devancer la Juventus, le Milan AC et des clubs allemands. Surtout qu’à l’OM, avec la génération victorieuse de la Gambardella, la priorité n’était pas de faire venir de nouveaux jeunes joueurs. Mais l’éclosion de Robinio Vaz donne clairement raison au flair d’Ali Zarrak sur coup-là. Et Marseille s'en frotte logiquement les mains.