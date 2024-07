Carboni arrive à l'OM, l'Inter prend la parole

Dans : OM.

Par Hadrien Rivayrand

L'OM réalise pour le moment un gros mercato estival. La formation de Roberto De Zerbi pourrait accueillir dans les prochaines heures un nouveau joueur, à savoir Valentin Carboni.

Roberto De Zerbi veut que les joueurs ciblés soient recrutés rapidement. L'entraineur italien sait que tous devront être en accord avec ses principes de jeu. Et cela prendra du temps. Plus vite les joueurs arrivent et plus l'OM sera prêt pour bien démarrer la saison prochaine. Ces dernières heures, les Phocéens ont accéléré dans le recrutement de deux joueurs : Derek Cornelius (Malmo) et Valentin Carboni (Inter). Deux belles plus-values pour Roberto De Zerbi. Concernant le milieu de terrain argentin de 19 ans, son club actuel veut néanmoins garder le contrôle.

Carboni file à l'OM, l'Inter prépare ses arrières

Ces dernières heures, Giuseppe Marotta, patron de l'Inter, a en effet confirmé que Carboni allait rejoindre l'OM, mais aux conditions de l'Inter : « Oui, je pense que nous allons conclure l'accord pour Carboni avec l'OM. Mais il sera toujours sous contrat avec nous et sous contrôle ». Selon le journaliste italien Nicolo Schira, l'Olympique de Marseille va signer le crack sud-américain en prêt avec option d'achat. Aussi, les Lombards auront une clause de rachat dans le bail prévu. D'ailleurs, Carboni devrait prochainement prolonger son contrat avec les champions d'Italie jusqu'en 2029. Toujours est-il que l'arrivée du natif de Buenos Aires a tout d'une très belle affaire pour le club phocéen. Prêté la saison passée à Monza, Carboni a eu le temps de faire ses preuves. Son niveau de jeu n'est d'ailleurs pas passé inaperçu aux yeux de Roberto De Zerbi, qui pourrait lui donner une place de choix dans son onze titulaire. Aussi, il aura eu la chance de connaitre ses premières sélections avec l'Argentine et même de remporter la Copa America 2024. Pas mal à seulement 19 ans.