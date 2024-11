0-3 ou pas, Donnarumma a encore peur de l'OM

Dans : OM.

Par Hadrien Rivayrand

Le PSG a repris les rênes de la Ligue 1 il y a quelques jours en prenant notamment le dessus sur l'OM. Mais Gianluigi Donnarumma se méfie de la formation entrainée par Roberto De Zerbi.

A Paris, tout est plus ou moins rentré dans l'ordre. En effet, le PSG est de nouveau leader de Ligue 1 et peut même profiter des faux pas de la concurrence. Le week-end passé, les champions de France ont envoyé un message fort en humiliant (0-3) l'OM au Stade Vélodrome. Pour autant, le Paris Saint-Germain sait que la saison sera encore longue. Certaines équipes font plus ou moins peur au club de la capitale. Ce n'est pas Gianluigi Donnarumma qui dira le contraire, lui qui se méfie de la formation entraînée par son compatriote Roberto De Zerbi. Et le scénario de dimanche dernier en change rien dans ce que pense Gigio de l'Olympique de Marseille, bien au contraire même.

Donnarumma méfiant

Lors de quelques mots échangés avec Sportmediaset, le portier du PSG a en effet indiqué concernant ce nouvel OM : « Je me sens bien à Paris, maintenant je me sens très bien aussi grâce à la naissance de mon fils. Je me sens comme l'un des leaders de l'équipe et je rêve de gagner la Ligue des Champions. Quand je suis arrivé au PSG, il y avait une obsession, mais cela ne devrait pas trop nous peser. En ce qui concerne la Ligue 1, ça va être difficile cette année parce que je connais De Zerbi, mais nous avons aussi un grand entraîneur comme Luis Enrique ». A noter que Donnarumma s'est aussi exprimé sur les critiques à son égard, lui qui se voit reprocher le fait d'avoir trop de lacunes dans le jeu aérien et au pied : « Je suis très critique envers moi-même. À la fin du match, j'essaie toujours de comprendre ce que je peux faire de mieux, ce qui aurait pu être fait de plus, peut-être sur un but encaissé. Depuis que j'ai quitté l'Italie, je suis un peu trop ciblé et c'est un peu ennuyeux. Mais maintenant, j'ai les épaules larges, je joue depuis de nombreuses années, donc je sais comment ça marche et je sais ce que je dois faire pour rester dans ma bulle ». Un comportement que le PSG apprécie puisque selon Fabrizio Romano, la prolongation de contrat de Donnarumma à Paris n'est plus très loin d'être bouclée.