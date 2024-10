PSG ‍: Yohan Cabaye nommé directeur sportif du centre de formation

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Le Paris Saint-Germain a annoncé ce mercredi la nomination de Yohan Cabaye au poste de directeur du centre de formation. L'ancien joueur était jusqu'à aujourd'hui le directeur sportif adjoint de ce même centre de formation.

« Cette décision s'inscrit dans la continuité d'un parcours exemplaire au sein du Paris Saint-Germain, marqué par une expertise et une connaissance approfondie du haut niveau, et dans la volonté affirmée du Club de placer la formation parmi ses priorités. Ancien joueur du Paris Saint-Germain, Yohan Cabaye a réintégré le Club en 2021 en tant que Coordinateur sportif, avant de devenir Directeur Sportif Adjoint du Centre de Formation en 2023.Fort de ses 48 sélections en équipe de France (2010-2016) et d’un palmarès riche, avec plusieurs titres remportés sous les couleurs Rouge et Bleu, il incarne parfaitement les valeurs d’excellence et d’ambition portées par le Club. En tant que Directeur Sportif du Centre de formation et préformation, Yohan Cabaye pilotera l’accompagnement des jeunes à chaque étape de leur parcours sportif, socio-éducatif et scolaire, de la préformation à la formation, tout en maintenant une relation étroite avec leurs familles. Cette nomination souligne, une fois de plus, l'importance que le Club accorde à la formation et à l'accompagnement de la nouvelle génération, pour continuer de s’appuyer sur l’incroyable vivier de jeunes talents franciliens, dont de plus en plus font leurs débuts en équipe première », rappelle le Paris Saint-Germain dans un communiqué.

De son côté, Yohan Cabaye se réjouit de cette nomination : « Je suis honoré par cette nomination et remercie le Club pour sa confiance. Avec l’équipe d’encadrement, je suis déterminé à maintenir le Paris Saint-Germain au rang de référence mondiale en matière de formation. Nous visons non seulement la performance, mais aussi la transmission des valeurs fondamentales et l’épanouissement des jeunes talents. Dès leur arrivée, ils comprennent que notre Club est unique, avec une histoire riche et une quête d’excellence. Au Centre de Formation et de Préformation, nous leur inculquons respect, exemplarité et dépassement de soi, car c’est là que se construit l’avenir du Club. »