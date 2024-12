PSG ‍: Le Paris FC ennemi d’Al-Khelaïfi, c’est tout l’inverse

Dans : PSG.

Par Eric Bethsy

Racheté par la famille Arnault et par le groupe Red Bull, le Paris FC affiche de grandes ambitions. La formation de Ligue 2 pourrait devenir un sérieux concurrent pour le Paris Saint-Germain à l’avenir. Mais contrairement à ce qui avait été annoncé, ce nouveau contexte ne dérange absolument pas le président du PSG Nasser Al-Khelaïfi.

On n’en est pas encore là mais, dans quelques années, le Paris Saint-Germain aura peut-être un véritable concurrent en Ligue 1. C’est en tout cas l’objectif du Paris FC et de ses nouveaux propriétaires. Grâce au rachat par la famille Arnault et par le groupe Red Bull, l’écurie de Ligue 2 affiche de grandes ambitions. Un nouveau contexte qui déplairait à Nasser Al-Khelaïfi.

Le Paris FC va effacer le PSG de la carte https://t.co/zvgzwpya7w — Foot01.com (@Foot01_com) December 25, 2024

D’après le journal L’Equipe, le président du champion de France en titre, qui ignorait la venue d’investisseurs aussi solides au Paris FC, a été contrarié par cette opération. « Il voit débarquer un concurrent avec des moyens énormes qui possède le nom de Paris et la tour Eiffel sur son logo, a souligné un spécialiste du Qatar contacté par le quotidien sportif. Ce n’est plus la même donne qu’avec le Paris FC d’avant, même s’il était monté en L1. Cela prendra du temps, mais le PFC finira par faire de l’ombre au PSG. » Sauf qu’en réalité, Nasser Al-Khelaïfi ne verrait pas les choses de cette manière.

Al-Khelaïfi serait plutôt ravi

La Source Parisienne dément et dénonce une « fake news totalement ridicule » au sujet du Qatari, plutôt excité par l’évolution annoncée du voisin. « Nasser Al-Khelaïfi pousse pour une Ligue 1 forte avec une grosse concurrence, a révélé le compte X. Il a la vision économique qui fait qu’il sait que des clubs avec de vrais projets, des très bons joueurs transformeraient la Ligue 1 en une ligue ultra compétitive. Avec donc plus de droits TV, plus d’argent et plus de visibilité pour tout le monde. » Quoi qu'il en soit, le président du PSG sera probablement attentif aux investissements réalisés par le PFC.