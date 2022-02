Le PSG boude son maillot, la raison est désolante

Dans : PSG.

Par Mehdi Lunay

Le PSG prend de plus en plus l'habitude d'évoluer en maillot noir, surtout à domicile. Plus qu'une volonté de varier son apparence, le club parisien a des objectifs commerciaux à tenir. Mais, les supporters sont furieux de voir leur maillot traditionnel être délaissé.

Noir c'est noir, il n'y a plus d'espoir chantait Johnny Hallyday, les supporters du PSG pourraient reprendre ces paroles mot pour mot. En effet, ils voient de moins en moins leur équipe jouer au Parc avec le maillot classique du club au profit de la troisième tenue toute noire. Sortie le 13 septembre dernier, elle a été portée six fois sur les dix derniers matches à domicile du club en Ligue 1 et en coupe de France comme ce fut le cas récemment face à Nice. Un choix qui n'est pas lié à une lassitude du maillot historique bleu avec une bande rouge au milieu, signé Daniel Hechter. Mais, plutôt pour des raisons de ventes de maillots, surtout la fameuse tunique noire.

Le PSG veut vendre son maillot noir, ses supporters grondent

En effet, le PSG a déjà écoulé ses stocks de maillot domicile alors que son édition en noir n'atteint pas les chiffres de vente souhaités. Le PSG veut donc mettre en avant cette tunique au maximum comme l'indique Daniel Riolo, connu pour apprécier le club parisien. « Le PSG n’a plus de maillot et ne fait que suivre les chiffres de vente. Le bleu, qui était censé être le maillot domicile de cette année, a été vendu donc tout va bien. Il a cartonné en vente, il n’y en a plus. Le maillot blanc, le maillot extérieur, marche. Mais le maillot noir un peu moins. Donc il faut le montrer pour voir si on peut écouler les stocks », explique t-il dans l'After Foot.

La victoire d'hier n'altère en rien notre colère !!!@PSG_inside pic.twitter.com/OYjkqAiX2x — Collectif Ultras Paris (@Co_Ultras_Paris) February 7, 2022

Une stratégie qui ne plaît pas au chroniqueur de RMC ainsi qu'à une partie des supporters parisiens. Le CUP (Collectif Ultras Paris) a publié un communiqué le lendemain du large succès à Lille 1-5. Ils se sont plaints de l'image renvoyée par le club, bien loin de celui qu'ils aiment. Un PSG qui « oublie ses couleurs » notamment selon eux. Si Paris dope ses ventes de maillots, il pourrait perdre une partie de sa popularité chez ses plus fidèles. Malheureusement pour les ultras parisiens, dans le football d'aujourd'hui, le merchandising reste primordial chez les grands clubs européens.