PSG, le coup de folie du Qatar

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Les stars au PSG, c'est fini ? Pas si vite car si le club parisien s'est tout de même renseigné sur Vinicius Junior si ce dernier devait claquer la porte du Real Madrid l'été prochain.

Conquérant en Ligue 1 mais inoffensif en Ligue des Champions, le PSG ne fait plus vraiment peur en Europe. Le choix de cet été est totalement assumé, c’est la fin de l’ère des stars pour QSI, qui n’a pas souhaité remplacer numériquement Kylian Mbappé, le dernier des Galactiques parisiens à s’en aller. Aucun joueur offensif n’a signé, et Luis Enrique a toujours fait savoir que c’était son choix de continuer avec le groupe actuel. Il a pour cela l’appui total de sa direction, qui a même bouclé sa prolongation de contrat pour lui marquer sa confiance. Mais le PSG tiendra-t-il le cap si une star mondiale lui est offerte sur un plateau l’été prochain ?

Vinicius ne compte pas prolonger rapidement

C’est ce que se demande clairement la presse espagnole après le coup de tonnerre de cette semaine, puisque le Ballon d’Or qui semblait promis à Vinicius Junior a été remis à Rodri ce lundi. L’attaquant du Real Madrid, qui se posait déjà des questions sur son avenir en Espagne étant donné qu’il est souvent la cible de chants et provocations racistes, aurait des envies d’ailleurs pour avoir une reconnaissance qu’il estime mériter. L’Arabie Saoudite est sur les rangs pour lui faire un pont d’or, si jamais le football européen le lasse. Mais selon Relevo, trois clubs sont dans l’antichambre à attendre l’opportunité de le recruter, et le PSG est parmi eux.

Le média espagnol assure que Manchester United, Chelsea et le PSG ont fait savoir à l’entourage du Brésilien qu’ils rêvaient toujours de le voir signer. En cas d’avancée en ce sens, ce serait bien évidemment autour d’un transfert historique, et avec un salaire colossal. Le Real Madrid a déjà réagi en lançant de nouvelles discussions pour une prolongation de contrat, mais le Brésilien ne déroge pas à sa stratégie d’attendre de voir avant de se décider. De quoi donner de l’espoir, et changer totalement la stratégie mise en place par le Qatar à Paris. Même s’il n’est pas fan des stars individualistes, Luis Enrique pourrait aussi changer son fusil d’épaule en cas de saison difficile sur le plan européen, et finir par se dire qu’il faut au moins un leader offensif pour réussir à aller plus loin que les demi-finales en Ligue des Champions.