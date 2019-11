PSG : Pierre Ménès sent l'échange XXL Neymar-Griezmann

Dans : PSG.

En difficulté à Barcelone, où il a signé cet été contre 120 ME, Antoine Griezmann refuse de baisser les bras. Néanmoins, il pourrait réfléchir à son avenir cet été si sa situation ne s’améliore pas d’ici là…

Assurément, les clubs intéressés par l’attaquant de l’Equipe de France seront nombreux, si jamais il venait à exprimer sa volonté de partir. Ces dernières années, le Paris Saint-Germain a régulièrement été associé au natif de Mâcon, sans pour autant jamais passer à l’offensive. Et si cet été, l’opportunité parfaite se présentait, grâce aux envies de départ de Neymar ? Dans une vidéo publiée par Canal Plus, Pierre Ménès a lancé l’idée d’un échange lors du mercato estival. Un deal qui raviverait sans doute la grande majorité du public parisien…

« Connaissant Griezmann, je ne pense pas qu’il pense à un futur départ. Je pense qu’il y a aussi son égo qui est en jeu. Il y a un : ‘J’ai choisi le Barça, je dois réussir au Barça !’. Maintenant, réussir au Barça en jouant côté gauche, je n’y crois pas. Cela ne correspond ni à son volume de jeu, ni à ses qualités de base. À la limite, j’y croirais presque plus s’il était à droite. Le problème, c’est que s’il voulait briller au Barça, il faudrait qu’il joue soit à la place de Suarez, soit à la place de Messi. Mais j’ai bien peur que les deux ne soient pas d’accord. Il a le niveau pour s’imposer. Mais il va falloir qu’il trouve les solutions par lui-même. Et puis s’il ne les trouve pas, il ira ailleurs l’année prochaine. Ça nous permettra d’avoir d’ores et déjà le grand feuilleton de l’été prochain avec un échange Griezmann – Neymar » a indiqué Pierre Ménès dans des propos rapportés par FootRadio.com. Reste maintenant à voir si les dirigeants de Barcelone et du PSG auront la même idée que le journaliste de la chaîne cryptée…