PSG ‍: Joao Neves a un rendez-vous à 70ME

Le PSG va très certainement accélérer le mouvement dans les prochains jours sur le marché des transferts. La prochaine recrue devrait être, sauf rebondissement XXL, Joao Neves en provenance du Benfica.

A Paris, les fans et observateurs commencent à s'impatienter. Le marché des transferts estival prend son temps et les signaux envoyés ne sont pas forcément rassurants. Pour autant, les champions de France travaillent dans l'ombre afin de boucler des deals avec l'idée de ne pas surpayer. Si la clause libératoire de Joao Neves, âgé de 19 ans, est fixée à 120 millions d'euros, le PSG ne veut pas la payer. Des négociations sont en cours avec Benfica pour faire baisser le prix. Un accord est même annoncé proche, avec des avancées significatives ces dernières heures. D'ailleurs, dans la capitale, on se prépare déjà à accueillir l'international portugais.

Joao Neves au PSG, l'affaire est presque conclue

Selon les informations de Foot Mercato, le PSG met en effet en place la prochaine visite médicale de Neves. L'officialisation de son arrivée est même espérée pour le début de semaine. Au total, l'opération devrait se boucler à hauteur de 70 millions d'euros plus Renato Sanches, qui va faire le chemin inverse. Joao Neves signera un contrat de 5 saisons avec le Paris Saint-Germain et touchera 5 millions d'euros par an. Sa signature est vue comme une priorité par Luis Enrique depuis des semaines. L'idée est de l'associer à Vitinha au milieu de terrain. Son arrivée pourrait entrainer celles d'autres éléments.

Désiré Doué, Nico Williams ou encore Jadon Sancho sont des pistes chaudes pour les champions de France. De quoi certainement rassurer les fans du PSG, même si le temps presse tout de même avec le retour de la Ligue 1 à la mi-août. Et comme l'avait promis Luis Enrique, son équipe devra être meilleure que celle de la saison passée. A lui et Luis Campos de jouer.