PSG ‍: Gonçalo Ramos tué par Luis Enrique

Par Hadrien Rivayrand

Le PSG a récemment vu le retour à la compétition de Gonçalo Ramos. Forcément une bonne nouvelle pour Luis Enrique, alors que le club de la capitale est déjà dos au mur en Ligue des champions.

Dans la semaine à Munich en Ligue des champions, Gonçalo Ramos a fait son retour de blessure. Le Portugais a eu quelques minutes pour retrouver du rythme. Il ne se sera pas mis en évidence mais les fans et observateurs du PSG sont assez rassurés de pouvoir enfin compter sur ses services. Ce samedi soir face au FC Nantes au Parc des Princes, il ne serait pas étonnant de voir l'ancien du Benfica aligné d'entrée par Luis Enrique. C'est du moins ce qu'espère Guillaume Hoarau, qui souhaite que l'Espagnol arrête ses petits jeux et installe un numéro 9 de qualité dans la durée au Paris Saint-Germain afin de donner de la confiance à ce dernier.

Ramos, la solution aux problèmes du PSG ?

Lors d'un entretien accordé au Parisien, l'ancien buteur du club parisien est très clair : « Gonçalo Ramos revient de blessure et on lui dit : on a besoin d’un numéro 9 et c’est toi qui vas avoir la charge de marquer les buts. C’est beaucoup de pression, alors même qu’il n’était pas un titulaire indiscutable avant sa blessure (...) Il va permettre à cette équipe d’avoir un appui supplémentaire dans l’axe. C’est un poste qui demande de l’instinct. Être là au bon endroit au bon moment, ça ne s’apprend pas, c’est inné. Pedro Miguel Pauleta, qui le connaît bien, m’a dit : C’est un bon jeune, plein de qualités, mais il lui faut du temps et il a besoin de jouer

J’espère que Ramos est la solution, mais le problème est beaucoup plus profond : Luis Enrique manque cruellement de simplicité. Le numéro 9, c’est comme un gardien : tu dois l’installer dans la durée. C’est comme ça que ça se passe dans tous les grands clubs européens… » La stabilité, c’est pour maintenant ?. Difficile à savoir alors que Luis Enrique a récemment rappelé en conférence de presse qu'il ne changerait pas ses méthodes, souhaitant alterner avec la titularisation d'un numéro 9, mais aussi d'un faux 9. L'ancien du Barça adore la polyvalence et veut que tous ses joueurs s'adaptent à ses idées de jeu. A voir si cela finira par payer car pour l'instant Luis Enrique a tout faux.