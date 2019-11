Mercato : Info ou intox, le PSG a ciblé l'héritier de Neymar !

Dans : PSG.

Après le feuilleton de l’été 2019, il sera difficile pour le PSG de retenir Neymar lors du prochain mercato estival. D’autant que le FC Barcelone reviendra certainement à la charge…

Assurément, l’été sera électrique en 2020 pour le club de la capitale française. Car parallèlement, Nasser Al-Khelaïfi et Leonardo vont devoir gérer les dossiers Neymar et Kylian Mbappé, tous les deux très courtisés à travers l’Europe. En ce qui concerne le Brésilien, il semblerait que Paris ne fera pas obstacle à un transfert, selon les informations récoltées par Eduardo Inda, directeur du média espagnol OK-Diario. En interne, on aurait même déjà ciblé le joueur à recruter pour combler un potentiel départ de la star de la Seleçao.

En effet, le média indique que le Paris Saint-Germain rêve de recruter Vinicius, qui peine pourtant à s’imposer comme un titulaire régulier au Real Madrid. Pour le journaliste Eduardo Inda, une offensive parisienne dès le mois de janvier est envisageable. Pour l’heure, aucun prix n’a filtré. Mais il est évident que le PSG devra se renforcer en attaque en cas de départ de Neymar, mais également de Cavani, en fin de contrat l’été prochain. En ce sens, l’arrivée de Vinicius ne serait pas incohérente. Il faudra cependant se montrer convaincant pour faire céder le Real Madrid. Car dans l’esprit de Zinedine Zidane, le Brésilien est un joueur prometteur qu’il n’est pas nécessaire de vendre. A moins d’inclure Kylian Mbappé dans la balance, ce que le PSG n’envisage pas une seconde…