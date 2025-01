PSG ‍: Asensio à Galatasaray, un miracle se produit

Dans : PSG.

Par Hadrien Rivayrand

Le PSG va connaitre une fin de marché des transferts hivernal assez mouvementée. Marco Asensio est plus que jamais sur le départ, lui qui ne joue presque plus sous les ordres de Luis Enrique.

Luis Enrique a récemment fait des choix forts concernant son effectif. Randal Kolo Muani va filer du côté de la Juve et Khvicha Kvaratskhelia est arrivé au PSG. Des mouvements sont encore à prévoir dans les prochains jours dans la capitale. Autre joueur dont ne veut plus forcément le club francilien : Marco Asensio. L'international espagnol ne joue presque plus et cette situation ne lui convient logiquement pas. Un départ est donc souhaité par l'ancien joueur du Real Madrid. Heureusement pour lui, Marco Asensio ne manque pas de prétendants en Europe. L'un d'eux est même plus que chaud à l'idée d'obtenir ses services.

Marco Asensio sur le départ, Galatasaray est chaud bouillant

Selon les informations de Foot Mercato, Galatasaray est en effet déterminé à signer Marco Asensio avant la fin du marché des transferts hivernal. Le club d'Istanbul veut d'ailleurs l'acheter de manière définitive et non en prêt. Encore sous contrat avec le Paris Saint-Germain jusqu'en juin 2026, le joueur de 28 ans est estimé à quelque 20 millions par le club de la capitale. Reste à savoir si Galatasaray sera chaud pour payer ce montant ou si ce dernier sera revu à la baisse. Cette rentrée d'argent pourrait permettre à Paris de poursuivre son mercato dans le sens des arrivées. Un défenseur est notamment désiré par Luis Enrique. Milan Skriniar est sur le départ et il devra être compensé s'il se réalise. A noter que Galatasaray est aussi intéressé par le Slovaque. Voir les deux Parisiens débarquer au RAMS Park d'Istanbul n'est donc pas impossible à imaginer.