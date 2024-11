PSG ‍: Dembélé expulsé, son frère donne raison à l'arbitre

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Déjà mené au score par le Bayern Munich, le PSG s'est retrouvé à dix après l'expulsion d'Ousmane Dembélé. Un carton rouge justifié selon le propre frère de l'attaquant parisien.

Bien mal embarqué dans son match à Munich après l’ouverture du score du club allemand, Paris a pris une deuxième claque suite à l’expulsion d’Ousmane Dembélé à la 57e minute. Déjà averti en première période, l’attaquant du PSG et des Bleus a pris un deuxième jaune, synonyme de rouge, après une intervention très limite sur un joueur du Bayern Munich, mais aussi une embrouille verbale avec Monsieur Kovacs, l’arbitre de la rencontre. Si des supporters parisiens ont contesté cette décision de l’officiel, ils ont vite été abandonnés par le clan Dembélé. En effet, sur les réseaux sociaux, et commentant l’expulsion de son frère aîné, Oumar Sy Dembélé n’a pas tourné autour du pot concernant cette sanction radicale : « Mais c’est normal de la manière dont il a parlé à l’arbitre, c’est pour cela qu’il lui a mis le rouge ».

Le petit frère de DEMBELE donne raison à l’arbitre sur le carton rouge reçu de DEMBELE 😂 pic.twitter.com/p3Ck3Esa79 — Lives Foot (@livesfoot) November 26, 2024

Un avis clair et net de la part du frère d'Ousmane Dembélé, lequel connaît probablement mieux ce dernier que tout le monde. Et d'aucun de rappeler que durant les matchs de la période covid, sans public, l'attaquant français avait parfois eu des propos très cash, et souvent même trop, puisqu'on pouvait les entendre clairement à la télévision. Ousmane Dembélé aura un match de suspension pour se calmer, même si évidemment cela ne fait pas les affaires du Paris Saint-Germain et de Luis Enrique. De son côté, le petit frère d'Ousmane Dembélé risque de se faire tirer les oreilles...