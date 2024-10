Paris FC ‍: Jean-Michel Aulas provoque le PSG

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Le rachat du Paris FC par Bernard Arnault ravit les observateurs, lesquels sont très excités à l’idée de voir un second club parisien émerger au plus haut niveau sous l’impulsion d’un milliardaire français. C’est notamment le cas de Jean-Michel Aulas, lequel est très excité par ce projet.

L’annonce du rachat du Paris FC par Bernard Arnault continue de faire énormément parler et le moins que l’on puisse dire, c’est que l’investissement du milliardaire français dans le football est vu d’un très bon oeil. Depuis deux jours, les avis positifs fleurissent au sujet de ce projet d’envergure, d’autant que le patron de LVMH va s’associer à Red Bull, dont la connaissance dans le sport et notamment dans le football avec Leipzig ou Salzbourg n’est plus à prouver. Même si le Paris FC, actuel leader de la Ligue 2, n’a pas l’intention de faire voler les millions d’euros dès le mercato hivernal, ce rachat va faire passer le club francilien dans une nouvelle dimension. Et ce n’est pas pour déplaire à Jean-Michel Aulas, lequel a réagi à cette annonce dans les colonnes du Parisien, avec une petite pique comme il aime en placer à l’encontre du Paris Saint-Germain.

Pour l'ancien président de l'OL, le Paris FC va devenir un sérieux concurrent au PSG dans la quête de jeunes talents. « C’est formidable pour Paris d’abord, qui a des atouts pour des grands investisseurs qui sont évidents. Que la famille Arnault ne soit pas insensible au football, au-delà de Paris, est une formidable nouvelle. Red Bull, c'est ce qui se fait de mieux pour amener des jeunes au niveau le plus haut. L’intérêt est évident, en particulier pour le Paris FC parce que c’est ce qui était reproché au PSG notamment. Red Bull, ce sont des gens bien, qui ont la rigueur allemande-autrichienne et qui n’hésitent pas à investir des sommes conséquentes. J’aurais aimé avoir un club avec de tels actionnaires » a lancé Jean-Michel Aulas, persuadé que le Paris FC peut réussir là où le PSG a échoué, dans la formation et le recrutement de jeunes joueurs en devenir. C’est d’ailleurs ce virage que le Paris SG a tenté de prendre ces derniers mois, mais avec le PFC, Luis Campos et Nasser Al-Khelaïfi auront désormais un sérieux concurrent dans la région parisienne.