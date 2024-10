Paris FC ‍: Oui à Bernard Arnault, non à Red Bull

Dans : Ligue 2.

Par Guillaume Conte

Le futur rachat du Paris FC fait beaucoup parler. Au sein du club parisien, c'est surtout la présence de Red Bull dans le deal qui inquiète.

C’est la grande nouvelle de cette semaine de trêve internationale en ce qui concerne le football français. Le Paris FC, qui a connu plusieurs investisseurs ces derniers temps et tente de rejoindre la Ligue 1 avec une équipe ambitieuse, est sur le point d’être racheté par Bernard Arnault. Ce serait surtout la volonté de son fils Antoine qui souhaite s’investir dans ce projet capable d’enfin apporter un concurrent digne de ce nom au PSG dans la capitale française. Il y a de la place pour deux à Paris, et ce changement de cap semble ravir les suiveurs de la première heure du Paris FC, persuadés que ce projet peut permettre à leur club d’enfin être placé sur la carte.

L'exemple de Troyes fait peur

Le porte-parole du groupe des supporters Ultras Lutetia s’est ainsi confié à RMC sur cette actualité chaude, alors que personne n’a souhaité la commenter chez les repreneurs annoncés, que ce soit le groupe Arnault ou Red Bull, également dans le coup pour son expertise sportive et sa connaissance du football européen à travers ses différents clubs. « Notre ressenti ? Déjà on est content que ce soit un repreneur français. Quoi qu’on pense de Monsieur Arnault, ça reste dans le top 3 des fortunes mondiales et surtout c’est français », a tenu à souligner Maxence Glevarec, pour qui l’incertitude et la crainte est de voir la marque autrichienne de boisson énergisante faire du Paris FC un nouveau pion de son empire.

Un milliardaire fan du PSG bientôt président du Paris FC https://t.co/4hJjqOrChG — Foot01.com (@Foot01_com) October 10, 2024

« Le hic, entre guillemets, c’est Red Bull. Pourquoi? Parce qu’on craint la multipropriété. On sait où cela a amené certains clubs et je pense notamment à Troyes qui fait partie du City Football Group et on voit où ils en sont actuellement. Donc là, c’est un peu notre petit point d’alerte. Après, ils n’ont que 15% et on espère de tout cœur que l’identité du club sera respectée », a souligné le porte-parole des supporters du Paris FC, qui préfère prévenir sur cette situation de la multi-propriété qui donne parfois l’impression que le football est un jeu de Monopoly géant. Mais pour le moment, c’est surtout la holding de la famille Arnault qui compte bien prendre le pouvoir et gérer le club, en se servant de l’expertise de Red Bull pour grandir sans faire n’importe quoi.