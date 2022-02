Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Largement dominé par Nantes, notamment en première période, le PSG a également fait face à l'arbitrage d'un Mikaël Lesage déchaîné.

Le PSG ne peut pas se cacher derrière l’arbitre pour expliquer sa défaite face à une formation nantaise maître du jeu comme rarement, mais c’est clair que Kylian Mbappé se souviendront longtemps de la performance de Mikaël Lesage. L’attaquant français avait déjà eu des mots sévères à l’encontre de ce dernier au début de l’année à l’occasion du match contre Brest après avoir pris un avertissement, Mbappé faisant part de sa colère au 4e arbitre : « Comment j'ai pu prendre carton jaune ? Mais comment j'ai pu prendre carton jaune ? Allez, dégagez de là ! Vous ne savez même pas arbitrer ici. Vous ne savez même pas arbitrer. C’est toujours pareil dans cette ligue. Si c'est toujours pareil. Toi (le quatrième arbitre), t'es à côté, tu ne vois pas. » Samedi soir, Mbappé, qui a été averti encore une fois pour une raison peu évidente, n’a rien dit mais c’est son coéquipier Marco Verratti qui a résumé la pensée de pas mal de monde au micro de Canal+. « Comment c’est possible de prendre autant de cartons jaunes ? Quand on parle avec l'arbitre, on ne peut pas le faire. C’est le seul arbitre au monde qui agit comme ça. On s’est fait chier dessus par les arbitres », a lancé le milieu de terrain italien du PSG.

Mikaël Lesage un arbitre « hautain et méprisant »

Victoire complètement méritée du @FCNantes dans une Beaujoire magnifique. Bravo aux nantais. En revanche comme d’habitude la performance de l’arbitre est dingue. J’avais déjà dit ça sur Mr Lesage après un match au vélodrome entre l’OM et Lille. Attitude hautaine et méprisante. — Mohamed Bouhafsi (@mohamedbouhafsi) February 19, 2022

Et Marco Verratti n'est pas le seul à estimer que l'arbitre avait dépassé les bornes avec 6 avertissements mis aux joueurs parisiens, et surtout des décisions totalement incohérentes, y compris à l'encontre du FC Nantes. Et Mohamed Bouhafsi, même s'il n'oeuvre plus dans le football, a mis un gros tacle à Mikaël Lesage pour l'ensemble de son oeuvre : « Victoire complètement méritée du FC Nantes dans une Beaujoire magnifique. Bravo aux nantais. En revanche comme d’habitude l’arbitrage des deux côtés est dingue. J’avais déjà dit ça sur Mr Lesage après un match au vélodrome entre l’OM et Lille. Attitude hautaine et méprisante. » Nulle doute que l'on parlera encore quelques jours des événements intervenus pendant ce match, l'arbitre ayant hélas volé la vedette à une formation nantaise remarquable.