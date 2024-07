Osimhen, c'est le retour du Pigeon Saint-Germain

Dans : PSG.

Par Mehdi Lunay

Le PSG est proche de conclure le transfert de Victor Osimhen pour plus de 100 millions d'euros. Un investissement lourd qui n'est pas sans inquiéter les supporters et les observateurs. Le PSG mise t-il son argent sur le bon attaquant ? Pas sûr.

Malgré une posture calme et sereine, le PSG ne peut le cacher : perdre Kylian Mbappé est un coup dur. L'attaquant français était la star du club parisien, son leader d'attaque et surtout un buteur prolifique comme il en existe très peu en Europe. La direction parisienne est désormais obsédée par la recherche d'un finisseur cet été. Le PSG fait confiance en Luis Campos et mise donc sur Victor Osimhen. Bien que Naples ne veut pas le céder à un prix raisonnable, les Parisiens n'ont pas lâché l'affaire et cela porte ses fruits. Intransférable il y a quelques semaines, Osimhen est proche d'un transfert au PSG.

Osimhen, c'est une seule saison potable

Toutefois, l'opération n'est pas donnée puisque le club parisien devra mettre au moins 100 millions d'euros sans compter les bonus. De quoi faire dire à Simon Dutin que c'est une énième « bêtise » commise par le PSG. Présent dans l'After Foot sur RMC, le journaliste a critiqué ce possible transfert. Au vu du prix annoncé, il considère le PSG comme une « vache à lait » de Naples. Surtout, Osimhen lui apparaît surévalué et inadapté au jeu parisien.

🎙️ "Je pense que cela serait une bêtise."@simon_dutin nous explique pourquoi Osimhen ne serait pas forcément une bonne recrue pour le PSG. pic.twitter.com/yzDPqQgBJe — After Foot RMC (@AfterRMC) July 20, 2024

« C’est une mauvaise idée. Il n’est pas question ici de dire que Osimhen n’est pas un bon joueur. Je ne le pensais pas capable d’atteindre ce niveau-là mais il n’est pas interdit de penser qu’il ait fait la saison de sa vie quand Naples est champion. Osimhen, dans sa carrière c’est une seule saison à plus de 20 buts toutes compétitions confondues. C’est la saison où tout Naples marche sur l’eau. […] J’arrive pas à voir comme il pourrait correspondre au style de jeu de Luis Enrique. C’est pas un mec que je vois combiner. Ok il est bon sur les deuxièmes ballons, il a une présence physique, il crée des situations tout seul mais c’est pas un mec qui joue avec ses copains. Il n’a pas l’ADN recherché par Luis Enrique. L’investissement est trop élevé, le risque est trop élevé et ça pourrait sentir encore le désastre industriel », a t-il développé. C'est d'autant plus illogique que le PSG a misé beaucoup d'argent sur Gonçalo Ramos l'été dernier. Avec un temps de jeu limité, le Portugais avait marqué presque autant de buts que Osimhen la saison dernière.