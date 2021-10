Neymar protégé, ça devient un scandale au PSG

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Neymar a été transparent lors du match entre l'Olympique de Marseille et le Paris Saint-Germain, mais Mauricio Pochettino lui maintient sa confiance. Sur RTL, on dénonce un scandale.

Revenu dans le groupe du PSG après un léger souci aux adducteurs, Neymar était titulaire au coup d’envoi du match contre l’OM, Mauricio Pochettino ayant décidé d’aligner les « quatre fantastiques » pour tenter de ramener la victoire du Vélodrome. On sait comment cela s’est terminé, la puissance de feu parisienne n’ayant pas vraiment eu l’occasion de frapper face à une équipe de Jorge Sampaoli, particulièrement bien organisée. Mais au sein de ce secteur offensif du Paris Saint-Germain, un joueur est passé au travers, c’est Neymar. Une fois de plus est-on tenté d’écrire tant la star brésilienne est une énorme déception depuis plusieurs mois. Au moment d’analyser la prestation de Neymar contre l’Olympique de Marseille, Philippe Sanfourche, chef de la rubrique football de RTL, est sans pitié et presque consterné.

Neymar protégé par le Qatar au PSG ?

Le journaliste ne voit aucune autre raison que politique au choix de Mauricio Pochettino de faire confiance à Neymar. « Ce joueur est devenu l’ombre du fantôme de Neymar. Ce génie technique s’est envolé, laissant place à un joueur lambda qui ne réussit plus un dribble, car encore faudrait-il les déclencher. Le Brésilien n’enflamme plus, n’agace même plus, il a disparu. Un seul but marqué, et encore sur penalty, depuis le début de saison. Son entraîneur tente péniblement de le maintenir à flot, alors qu’il aurait dû logiquement le sortir après le carton rouge d’Hakimi. C’est encore une fois Di Maria qui s’est vu être sacrifié, décision politique forcément, bien difficile à expliquer par Mauricio Pochettino. Alors que la connexion Messi-Mbappé s’améliore doucement de match en match, Neymar dévisse dangereusement, au point de se demander jusqu’à quand le PSG pourra le protéger », s’interroge Philippe Sanfourche, qui n’est pas le seul à se demander jusqu’où l’entraîneur argentin va accepter cela.