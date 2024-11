Neymar avoue l'erreur de sa vie au PSG

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Transféré au PSG pour 220 millions d’euros en 2017, Neymar n’a pas vraiment marqué les esprits dans la capitale française, où il n’a jamais semblé s’épanouir autant que sous les couleurs du FC Barcelone.

Star montante du football mondial, Neymar était presque l’équivalent de Lionel Messi et de Cristiano Ronaldo au moment de sa signature au Paris Saint-Germain en provenance du FC Barcelone le 3 août 2017. A cette époque, le champion de France en titre pensait réaliser le coup du siècle en s’attachant les services d’un joueur que l’on pensait capable de faire gagner la Ligue des Champions au PSG. L’aventure de Neymar, longue de six ans avant son départ pour Al-Hilal il y a un an, aura finalement été un fiasco. Malgré quelques coups d'éclat, les supporters du Paris SG ne retiendront pas grand chose de leur ancien numéro dix, trop souvent blessé et qui a multiplié les polémiques extra-sportives.

Dans une interview accordée à RoundCast sur YouTube, le père de Neymar est justement revenu sur l’aventure de son fils à Paris. Et pour celui qui représente les intérêts de l’international brésilien, il n’y a aucun doute sur le fait que Neymar Jr n’a jamais voulu signer au PSG. « Nous n’avons jamais fait de plans de carrière. Le seul plan défini était celui d’aller à Barcelone. Le reste… Le PSG a été un tourbillon, c’est devenu une tempête, et avant que nous nous en rendions compte, il était parti. Al Hilal aussi » estime Neymar Senior avant de conclure.

Gros doutes sur l'avenir de Neymar

« Ce sont des choses qui sont arrivées comme ça. Et aujourd’hui, Neymar a un contrat jusqu’en 2025 en Arabie Saoudite. Nous ne savons rien sur ce qui va se passer au-delà. Je vois les spéculations, je sais que le marché regarde comment il récupère. Il revient toujours plus fort qu’avant » a lancé le père de Neymar, confirmant qu’une signature au PSG n’avait jamais été dans les plans de l’ancien ailier gauche du FC Barcelone. Au vu de son aventure en France, Neymar regrette sans doute ce transfert, lui qui était à son apogée en Catalogne. La suite de sa carrière a été encore plus décevante avec un transfert en Arabie saoudite, où il ne totalise même pas dix matchs. Reste maintenant à voir où rebondira Neymar l’année prochaine alors qu’il sera libre.