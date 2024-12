Lukeba ou Koundé, le PSG veut du lourd en défense

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Le PSG a conscience que son mercato estival a déçu de nombreux supporters et observateurs, raison pour laquelle le club de la capitale souhaite se rattraper. En défense, l’état-major parisien vise du lourd en ciblant des joueurs tels que Jules Koundé ou encore Castello Lukeba.

L’été dernier, le Paris Saint-Germain s’est contenté de recruter Safonov, Pacho, Joao Neves et Doué. Un renfort par ligne, c’est déjà mieux que rien mais le calibre des joueurs recrutés a déçu les supporters et les observateurs. Pour beaucoup, le PSG ne s’est pas véritablement renforcé et le message a bien été entendu par Luis Campos, Luis Enrique et Nasser Al-Khelaïfi. Le board parisien veut se rattraper et cible notamment Victor Osimhen pour renforcer son attaque. En défense aussi, il est nécessaire de recruter. Le but est d’apporter du muscle à la défense parisienne.

Même si les performances de Marquinhos et de Pacho ne sont pas à jeter à la poubelle, le Paris Saint-Germain aimerait recruter un défenseur central de classe internationale, cet hiver ou au plus tard l’été prochain. A en croire les informations du compte PSG Inside Actu sur X, deux joueurs ont particulièrement tapé dans l’oeil du champion de France en titre. Le premier n’est autre que Castello Lukeba, excellent au RB Leipzig depuis son transfert en provenance de l’Olympique Lyonnais et qui figure dans les petits papiers des plus grands clubs européens.

Jules Koundé, « le rêve ultime » de Luis Enrique au PSG

Sa clause libératoire est cependant fixée à 90 millions d’euros en 2025, ce qui en fait une piste particulièrement coûteuse. De plus, l’ancien Gone figure dans le viseur du Real Madrid et de plusieurs cadors de la Premier League. Même si son profil plaît beaucoup, Lukeba n’est pas « le rêve ultime » de Luis Enrique puisque l’entraîneur du PSG n’a d’yeux que pour Jules Koundé. Le défenseur du Barça, utilisé à droite par Hansi Flick et par Didier Deschamps chez les Bleus, pourrait retrouver son poste de formation à Paris en évoluant dans l’axe. C’est pour jouer à ce poste que Luis Enrique aimerait le recruter.

L’entraîneur parisien adore le leadership de l’ancien Bordelais ainsi que sa capacité à relancer proprement et à faire imposer son physique y compris lorsque l’adversité est élevée. Cette piste « coûte très cher » elle aussi selon le spécialiste du mercato parisien. D’autres joueurs sont évoqués pour renforcer la défense parisienne : Antonio Silva, Tomas Araujo ou encore Bafodé Diakité. Reste maintenant à voir si le PSG souhaitera absolument se renforcer cet hiver, sachant que Koundé et Lukeba seront intouchables en janvier. Cela dépendra en partie du départ ou non de Milan Skriniar. Ou si finalement, le club parisien prendra son temps et attendra l’été prochain avant de lancer une offensive d’envergure pour un joueur de classe mondiale à ce poste clé.