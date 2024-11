Zhegrova trop fort pour Lille, le PSG lui tend la main

Dans : PSG.

Par Eric Bethsy

Auteur de performances remarquées avec le LOSC, Edon Zhegrova fait grimper sa cote sur le marché des transferts. L’ailier kosovar ne devrait pas s’éterniser chez les Dogues. Surtout si le Paris Saint-Germain s’ajoute à la liste de ses courtisans.

Victime de son succès en Ligue des Champions, Lille pourrait bien se faire piller l’été prochain. Sans parler de l’attaquant Jonathan David qui devrait partir libre, plusieurs Lillois alimentent déjà les rumeurs mercato. Les exploits du gardien Lucas Chevalier ne passent pas inaperçus, tout comme les progrès du jeune milieu Ayyoub Bouaddi. On parle aussi du cap franchi par Edon Zhegrova qui se montre plus efficace cette saison.

L’ailier droit de 25 ans, très en vue lors des victoires contre le Real Madrid (1-0) et l’Atlético Madrid (1-3), mais aussi pendant le nul face à la Juventus Turin (1-1), compte déjà 7 buts et 2 passes décisives toutes compétitions confondues. Sa percussion et la qualité de son pied gauche font des ravages dans les défenses adverses pourtant au courant de ses points forts. A ce rythme, le LOSC aura du mal à le conserver l’été prochain. Des grands d’Europe devraient se manifester. Et selon les informations de Livefoot, le Paris Saint-Germain pourrait bien se mêler à la lutte.

Une opportunité pour le PSG ?

Il s’agirait plus d’une opportunité dans la mesure où le club francilien n’est pas à la recherche de ce profil. A l’heure actuelle, le conseiller sportif Luis Campos a seulement pour mission de recruter un ailier gauche afin de concurrencer Bradley Barcola. Il faut aussi s’attendre à ce que Lille, qui avait préféré envoyer Leny Yoro à Manchester United, ne facilite pas un éventuel transfert d’Edon Zhegrova au Paris Saint-Germain. A noter que l’international kosovar arrivera lui aussi à un an de la fin de son contrat l’été prochain.