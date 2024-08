Le PSG victime d’une extorsion à 70 millions d’euros

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Le PSG est à la recherche d'un défenseur, et outre Aymeric Laporte, une révélation de l'Euro est ciblée. Mais le prix demandé par Crystal Palace pour Marc Guéhi est hallucinant.

Le PSG n’a pour le moment surpayé aucun transfert cet été, pour la simple et bonne raison qu’il n’a acheté personne en dehors du gardien russe Matvey Safonov, pour qui le club de la capitale a tout de même lâché 20 millions d’euros. Mais le recrutement de Joao Neves n’est toujours pas officiel, même si cela devrait provoquer une grosse dépense à 70 millions d’euros pour un nouvel espoir portugais du Benfica Lisbonne, un an après Gonçalo Ramos. Le PSG, qui ne veut plus passer pour le pigeon du mercato et n’entend plus recruter des superstars qui ne permettent pas de remporter des trophées de prestige, cible les joueurs prometteurs même s’il faut là aussi miser très gros pour les faire venir.

Pas de soldes d'été à Crystal Palace !

C’est le cas en défense centrale, où il est apparu ces derniers jours que Paris cherchait à se renforcer dans ce secteur de jeu. Le nom d’Aymeric Laporte a été cité, lui qui peut associer qualité technique et expérience, en plus d’une confiance décuplée par son très bon Euro en Allemagne avec la Roja. Mais un autre joueur en vue à l’Euro est cité comme dans le viseur du PSG. Il s’agit de Marc Guéri, le défenseur central surprise de l’Angleterre pendant la compétition.

Le joueur de Crystal Palace a un bon de sortie pour cet été, même si les Eagles affichent des prétentions financières hors normes. Pour pouvoir céder le natif d’Abidjan lancé par Chelsea dans le grand bain, le club londonien réclame une somme disproportionnée, a expliqué un expert du mercato. « Marc Guéhi au PSG, c’est intéressant selon moi. Il a très bien joué à l’Euro 2024 mais le prix que Crystal Palace demande, alors que Newcastle le suit aussi, ce prix c’est vraiment de l’extorsion. Le PSG ne payera pas à ce niveau. Je crois savoir que c’est dans la région de 70 à 80 millions d’euros qui sont demandés. C’est vraiment une énorme mise à prix », a expliqué le journaliste spécialisé Robin Bairner, pour qui le PSG a certes besoin de recruter en défense, mais pas avec un joueur à ce niveau d’investissement.

En 2021, Crystal Palace avait recruté Marc Guéhi de Chelsea pour la somme de 23 millions. Sa valeur est désormais estimée à 35 millions d'euros...