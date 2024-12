Le PSG prépare une annonce surréaliste pour dimanche

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Totalement muet sur les annonces officielles depuis le début de l'automne, le PSG prépare en coulisses une annonce tonitruante, qui devrait tomber avant le match de l'OL dimanche soir.

Contesté en interne sur sa façon de faire, peu convaincant vu de l’extérieur avec sa méthode et ses résultats en Coupe d’Europe, Luis Enrique a néanmoins bouclé son avenir. L’entraineur espagnol, en fin de contrat à l’issue de la saison, a trouvé un accord et a même signé sa prolongation depuis le mois d’octobre, et le début des ennuis européens puisque la signature a eu lieu aux alentours du match contre Arsenal. Une décision surprenante tant le PSG se retrouve dans une situation compliquée en Ligue des Champions, et que plusieurs échos d’insatisfaction sont parvenus de la part de certains joueurs français comme Kimpembe, Kolo-Muani ou Barcola.

Les négociations avec Nuno Mendes finalisées

Mais la décision est prise et l’encre est même déjà sèche sur le contrat. Mais pourquoi dans ce cas le PSG n’annonce rien et laisse trainer cette incertitude ? La réponse est donnée ce vendredi par Le Parisien, qui révèle que le club de la capitale veut faire une énorme annonce collective, et si possible ce dimanche avant le match face à l’OL. Le but est de montrer que le club n’est pas une somme d’individualités, mais bien une équipe soudée, et c’est pour cela que, comme Luis Enrique, Vitinha et Achraf Hakimi attendent l’officialisation de leur nouveau contrat également.

Ces dernières semaines, le PSG cherchait à conclure ses négociations avec Nuno Mendes pour en faire de même, et ce serait désormais chose faite. Le latéral portugais étant le dernier de la fournée prévue, le feu vert est donné pour une officialisation de ces quatre éléments. Les mauvaises langues diront que cela pourra faire passer la prolongation de contrat Luis Enrique plus facilement, alors que le coach espagnol est le responsable du jeu pratiqué actuellement et de l’absence de recrutement de joueurs offensifs puisqu’il a eu la main sur le mercato. En tout cas, tout est désormais en place et l’avant-match contre l’OL pourrait permettre de blinder quatre éléments sur le long terme.