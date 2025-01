Le PSG négocie avec Jhon Duran ‍!

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Outre l’international géorgien Khvicha Kvaratskhelia, le PSG est très intéressé par la potentielle arrivée de Jhon Duran cet hiver. Le club de la capitale a d’ores et déjà contacté le buteur d’Aston Villa.

Le mercato commence à sérieusement s’agiter au Paris Saint-Germain. Le club parisien n’a pas encore bouclé les départs tant attendus de Milan Skriniar et de Randal Kolo Muani, mais la direction sportive du PSG a la volonté d’avancer vite sur les potentielles arrivées. Khvicha Kvaratskhelia est une cible prioritaire du champion de France en titre, mais l’ailier de Naples n’est pas le seul joueur offensif à susciter un réel intérêt de la part des Bleu et Rouge en ce mois de janvier. RMC nous apprend ce vendredi que le Paris Saint-Germain est bien décidé à passer la seconde dans le dossier Jhon Duran.

🚨 EXCL Jhon Durán est l’autre piste du PSG en attaque. Le joueur d’Aston Villa a été contacté par le club de la capitale pic.twitter.com/LSTBsFog9m — Fabrice Hawkins (@FabriceHawkins) January 10, 2025

La presse anglaise évoque depuis plusieurs jours l’intérêt de Paris pour l’attaquant d’Aston Villa. C’est au tour du très sérieux Fabrice Hawkins d’évoquer ce dossier, plus sérieux et avancé que l’on pourrait le croire. Et pour cause, la radio dévoile que le Paris Saint-Germain a d’ores et déjà contacté le buteur colombien de 21 ans afin de lui exposer son projet. En quête d’un attaquant cet hiver, le club parisien a flashé sur Jhon Duran et le profil du joueur a d’ores et déjà été validé à tous les étages du club selon notre confrère, de Luis Campos à Luis Enrique en passant par le président Nasser Al-Khelaïfi.

Aston Villa veut garder Jhon Duran cet hiver

Mais le PSG a-t-il réellement une chance de convaincre Aston Villa de lâcher son meilleur buteur (12 buts cette saison) en plein mois de janvier ? C’est à ce niveau que l’opération pourrait coincer, reconnait le spécialiste mercato de RMC. En effet, Unai Emery veut impérativement conserver son joueur, recruté pour 16 millions d’euros en provenance de MLS en janvier 2023. En cas de transfert, le Paris SG sera dans l’obligation de surpayer un joueur dont la valeur est estimée à 40 millions d’euros mais pour qui Aston Villa, pas vendeur sauf offre exceptionnelle, réclamera beaucoup plus.