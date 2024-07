Le PSG envoie un courrier explosif à John Textor ‍!

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Le Paris Saint-Germain n'a pas du tout apprécié les propos de John Textor, lequel a confié qu'il voulait « botter les fesses » des champions de France. Et dans un courrier adressé par le PSG, le propriétaire de l'OL se fait secouer.

John Textor avait déjà chauffé à blanc Nasser Al-Khelaifi dimanche dernier en remettant en cause l'attitude de Beinsports dans le dossier des droits TV de la Ligue 1. Et cette semaine, se confiant au média brésilien Globo, l'homme d'affaires américain a remis cela en estimant que le Paris Saint-Germain était dopé financièrement par le Qatar, ce qui empêchait l'Olympique Lyonnais de prétendre au titre, même s'il prévenait le PSG qu'il voulait lui « botter les fesses ». Trop, c'est trop pour le club de la capitale, et ce vendredi John Textor a reçu une lettre signée Victoriano Melero, le secrétaire général du Paris Saint-Germain. Un courrier dont quelques extraits musclés ont déjà fuité, lesquels montrent que du côté des champions de France en titre, on commence à s'agacer des propos du patron de l'OL et qu'il va falloir que le patron d'Eagle Football se calme sérieusement.

Le PSG rappelle à Textor qu'il lui demande de l'argent pour son mercato

Textor supplie le PSG de lui avancer de l'argent sur Barcola https://t.co/csMwP4Xbtr — Foot01.com (@Foot01_com) July 15, 2024

Pour le responsable du Paris Saint-Germain, John Textor a tout faux dans ses attaques contre le club francilien, et s'il insiste sur ce sujet, il pourrait devoir justifier ses propos devant un tribunal, Victoriano Melero rappelant ironiquement que JT était un habitué de la justice au Brésil. Et c'est une série de punchlines qui rythme ensuite le courrier du PSG. « Cher Monsieur Textor, nous vous écrivons à la suite de vos dernières sorties contre le Paris Saint-Germain, notamment remarques fausses et incendiaires dans une interview donnée à Globo Esporte cette semaine et sur les réseaux sociaux (...) Nous ne nous abaisserons pas à répondre à vos commentaires absurdes et nous nous réservons le droit d'engager des poursuites judiciaires (...) Ces déclarations sont déplacées, particulièrement fausses, hypocrites et irrespectueuses, non seulement vis-à-vis du PSG mais aussi du football français (...) Vous mentionnez que vous êtes compétition contre un pays (...) ignorant le fait qu'une part significative de notre club est aujourd'hui détenue par l'investisseur américain Arctos, venant, comme nous pensions que vous le saviez, des Etats-Unis (...) Vous faites la morale aux autres clubs français en leur affirmant de ne pas s'inquiéter de l'absence de revenus garantis, tout en demandant en privé de faire des payements en avance pour le transfert de Bradley Barcola pour bénéficier de revenus pour votre propre mercato (...) Si vous continuez vos commentaires diffamatoires et préjudiciables, nous serons forcés de vous ajouter à notre nombre grandissant d'actions en justice au Brésil avec une procédure supplémentaire en France », prévient le secrétaire général du Paris Saint-Germain. Tout cela nous annonce de bons petits PSG-OL et OL-PSG la saison prochaine.