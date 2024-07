OL ‍: Textor jure de « ‍botter les fesses du PSG ‍»

Dans : OL.

Par Claude Dautel

Après s'être embrouillé avec Nasser Al-Khelaifi lors des discussions sur les droits TV, John Textor souhaite désormais que l'OL fasse souffrir le PSG et son président qatari.

Le propriétaire de l'Olympique Lyonnais et le patron du Paris Saint-Germain sont dorénavant promis à une grosse rivalité, Nasser Al-Khelaifi n'ayant pas du tout aimé que John Textor publie un communiqué détruisant l'accord avec DAZN et Beinsports, qualifié de chaîne du PSG, alors même que la réunion des clubs de Ligue 1 n'était pas fini dimanche sur le dossier des droits de la Ligue 1. Mais visiblement l'homme d'affaires américain n'a que faire des états d'âme du dirigeant parisien, et comme l'avait fait Jean-Michel Aulas il a décidé de croiser le fer concernant la puissance financière du PSG soutenu par le Qatar. Dans un très long entretien accordé à Globo, celui qui est aussi propriétaire de Botafogo estime que les dés sont pipés dans le championnat de France. Mais il espère quand même que l'équipe de Pierre Sage réussira à contrarier les champions de France, sans toutefois se faire trop d'illusions.

Textor scandalisé par le PSG dopé par le Qatar

La Ligue 1 sur BeIN, Textor et l'OL enragent https://t.co/TD3wHLu5wa — Foot01.com (@Foot01_com) July 14, 2024

Se confiant à notre confrère brésilien, John Textor estime que la concurrence est faussée en Ligue 1 compte tenu du soutien d'un état pour le Paris Saint-Germain, alors qu'en face il n'y a que quelques milliardaires. « En France, nous devons rivaliser contre le Qatar à travers le PSG. Je suis en concurrence avec un pays et non pas avec un propriétaire. C’est un modèle de dépenses débridées et sans restrictions, à condition qu’ils puissent générer suffisamment de revenus, et c’est possible grâce aux relations avec le Qatar et aux sponsorings. Ils peuvent donc placer les revenus exactement là où ils en ont besoin, dépenser ce qu'ils veulent parce qu'ils veulent remporter la Champions League. Je dois rivaliser avec cela en tant que propriétaire d'un des plus grands clubs de France, qui a été champion national sept fois de suite entre 2002 et 2008. Aujourd'hui, ce club, le grand Olympique Lyonnais, ne peut concourir pour rien d'autre que la deuxième place du championnat. Nous allons faire de notre mieux et j’espère qu'on leur bottera les fesses et qu'ils passeront une mauvaise année. Mais il leur suffit de mettre la main dans leurs poches, de sortir l’argent du pétrole et c’est fini », regrette John Textor, qui envoie donc un message musclé à destination de Nasser Al-Khelaifi et du Paris Saint-Germain