L’OL va se balader à Old Trafford, cet expert de Canal+ est cash

Par Quentin Mallet

Dans la double confrontation contre Manchester United, l’Olympique Lyonnais doit disputer le match retour à Old Trafford. Pour Christophe Jallet, ce n’est pas du tout un problème vu l’atmosphère particulièrement fade du théâtre des rêves.

Le jeudi 17 avril prochain, l’Olympique Lyonnais et Manchester United auront déjà disputé la première manche de leur double confrontation et s’affronteront à Old Trafford dans la soirée. S’il est de coutume d’affirmer que jouer le match retour à l’extérieur est plus un fardeau qu’un avantage, tous les stades ne se valent pas. Le théâtre des rêves a évidemment une histoire extrêmement riche et une atmosphère particulière. Pour autant, elle ne devrait pas inquiéter les joueurs de l’OL qui feront le déplacement. C’est en tout cas ce que pense Christophe Jallet. L’ancien latéral droit lyonnais, consultant pour Canal+ et qui commente la Premier League chaque week-end, estime que l’ambiance à Old Trafford ne posera aucun problème.

Old Trafford, c’est surcoté

« C’est toujours mieux de jouer le retour à domicile, mais ce n’est pas l’ambiance de Old Trafford qui va poser un problème. Dimanche entre United et City, j'ai rarement vu un match aussi mou que ce soit sur le terrain ou dans les tribunes alors que c’était un derby. OL-ASSE n’a pas à rougir, c’est clair. C’est plus le fait de se dire que l’on va jouer le retour à l’extérieur qui peut jouer sur le plan mental. Mais franchement, je ne sens pas United porté par son public. En plus, l’OL a réalisé une très bonne performance sur la scène européenne, l’OL a connu ça aux Rangers, a gagné là-bas, a appréhendé ce climat anglo-saxon, alors je ne crois pas que ce soit un problème d’aller jouer là-bas au retour », a lâché Christophe Jallet dans une interview accordée au Progrès.

En attendant, il ne semble pas y avoir meilleur moment pour affronter Manchester United. Les Lyonnais savent d’avance qu’ils vont affronter une équipe redoutable, mais particulièrement malade. Le terrain seul aura le fin mot de l’histoire.