Le PSG a signé le nouveau Verratti jusqu'en 2029

Par Claude Dautel

Le PSG va devoir valider mercredi soir à Stuttgart son ticket pour la suite de la Ligue des champions. Pour cela, Luis Enrique peut compter sur la nouvelle merveille portugaise du Paris Saint-Germain.

Lorsque l'été dernier, sur les conseils de Luis Campos, Nasser Al-Khelaifi a signé un chèque de 60 millions d'euros à Benfica pour faire venir Joao Neves, nombreux sont ceux qui ont pensé que le président du PSG avait encore craqué sans trop réfléchir, notamment Johan Micoud et Pierre Menes qui avaient allumé le joueur sans trop attendre. Mais les mois passent et personne ne peut nier que Paris ne s'est pas trompé en recrutant le milieu de terrain international portugais. Mercredi, c'est toute l'Europe qui a découvert Joao Neves à l'occasion de l'incroyable match entre le Paris Saint-Germain et Manchester City, le joueur de 20 ans marquant même le but qui a permis au PSG de repasser devant au score. Pour Mohamed Sissoko, ancien joueur parisien, Neves est du même calibre que Verratti avec même un atout supérieur.

Mieux que Verratti, le PSG a trouvé la solution

« Neves a des similitudes avec Verratti avec la qualité de marquer des buts en plus. »



L'ex-milieu du PSG, Mohamed Sissoko, établit un parallèle entre le jeu de Neves et celui de Verratti, en soulignant que le jeune milieu portugais a une approche plus offensive que l'italien.… pic.twitter.com/dggNU9v5Cs — Téléfoot (@telefoot_TF1) January 26, 2025

Se confiant ce dimanche à Téléfoot, Mohamed Sissoko est sous le charme du milieu de terrain portugais, lié jusqu'en 2029 avec le PSG. « Sur toute la durée du match contre City, il est monté en puissance, il a montré de la personnalité avec ou sans ballon. Il a des similitudes avec Marco Verratti, après, c'est vrai qu’ils ont chacun leurs particularités, mais le plus que Joao Neves a par rapport à Marco, c’est qu’il marque des buts », a reconnu l'ancien joueur du Paris Saint-Germain, qui pense que les 60 millions d'euros dépensés au mercato 2024 par le PSG pour faire venir l'international portugais l'ont été à juste titre cette fois.