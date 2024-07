PSG ‍: Joao Neves arrive et signe jusqu'en 2029

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Annoncé comme imminent depuis des jours, le transfert de Joao Neves à Paris est désormais acté révèle A Bola. Le jeune prodige portugais va signer pour cinq ans avec le PSG.

Un mois et demi après la signature de Matveï Safonov, le gardien de but russe, le Paris Saint-Germain devrait officialiser d'ici 48 heures la signature de Joao Neves, le milieu de terrain international portugais du Benfica. Ce mercredi, A Bola, qui est le plus grand quotidien sportif du Portugal, annonce que l'accord est à présent total entre le PSG et Benfica et que Joao Neves devrait être un joueur du Paris Saint-Germain d'ici à ce week-end. Le média précise que pour aboutir à un accord, Nasser Al-Khelaifi a accepté de payer 60 millions d'euros et 10 millions d'euros de bonus, tandis que Renato Sanches sera prêté gratuitement au club de Lisbonne. Ce qui ne sera pas forcément une énorme perte pour le Paris Saint-Germain

Joao Neves signe au PSG, Luis Campos se frotte les mains

Luis Campos, qui a mené ces négociations depuis plusieurs semaines avec son ami Jorge Mendes, l'agent de Joao Neves, a donc eu gain de cause dans une opération qui n'était pas si simple puisque la pépite du foot portugais avait une clause libératoire à hauteur de 120 millions d'euros. Notre confrère ajoute que de son côté, le joueur de 19 ans va voir son salaire annuel passer de 500.000 euros à 5 millions d'euros suite à son transfert au Paris Saint-Germain. Désormais, le milieu de terrain du Benfica va prendre l'avion vers Paris où il va passer sa visite médicale d'ici à vendredi et signera ensuite jusqu'en 2029 avec les champions de France. Un renfort de choix pour le PSG qui pourra ensuite se pencher sur d'autres renforts.