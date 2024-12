Kolo Muani et le PSG, départ accepté

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Totalement à l'arrêt sur le plan offensif, le Paris Saint-Germain veut profiter du mercato d'hiver pour changer la donne. Kolo Muani est au coeur des débats.

Le PSG jouera mardi à Salzbourg son avenir européen, car tout autre résultat qu'une victoire sera synonyme de très probable élimination dès la première phase de Ligue des champions. Une catastrophe que Luis Enrique ne veut pas envisager, mais que la faillite actuelle des attaquants parisiens laisse possible. Pourtant, à en croire Le Parisien, l'entraîneur espagnol et Luis Campos ne veulent pas tout casser dans le vestiaire, mais cette fois une décision radicale aurait été prise et elle concerne Randal Kolo Muani.

L'attaquant international français, désormais troisième choix pour Luis Enrique, se morfond sur le banc du PSG. Et lorsqu'il a rarement du temps de jeu, l'ancien nantais ne trouve jamais la solution. Alors, à en croire Dominique Sévérac et Marc Mechenoua, les dirigeants parisiens auraient à présent validé son départ lors du mercato d'hiver. Un départ qui sera compensé par la signature d'un attaquant.

Le PSG valide le départ de Kolo Muani

Il est vrai qu'entre Luis Enrique et Randal Kolo Muani, le courant ne passe plus du tout, l'attaquant ayant seulement marqué deux buts cette saison avec un temps de jeu famélique (450 minutes), et plus aucune titularisation depuis près de deux mois. Le quotidien francilien annonce donc que le Paris Saint-Germain est ouvert aux propositions, et que justement il y en a, alors même que Nasser Al-Khelaifi refuse que Kolo Muani soit bradé. Parmi les quelques clubs susceptibles de faire une offre aux champions de France en janvier prochain, il y a Manchester United.

Ruben Amorim, le nouvel entraîneur des Red Devils, ne serait pas insensible aux qualités de l'attaquant du PSG et le club anglais a les moyens financiers de faire une offre convaincante à Paris, qui a déboursé 95ME en 2023 pour faire venir le joueur de Francfort. L'argent de la vente de Randal Kolo Muani ne restera pas dans les caisses du club de la capitale, car évidemment dans le même temps, le Paris SG prévoit de remplacer ce dernier s'il part au mercato d'hiver. C'est d'ailleurs la seule hypothèse étudiée actuellement, le leader de la Ligue 1 ne voulant pas empiler un joueur de plus dans son vestiaire.

Le Paris Saint-Germain ne veut pas recruter pour recruter, et Luis Enrique l'a plusieurs fois répété. Mais nos confrères précisent que chaque départ sera compensé, et notamment si c'est le cas pour Randal Kolo Muani. Pour l'instant, Luis Campos a travaillé discrètement sur le dossier du futur possible renfort dont la mission sera d'éviter au PSG une autre catastrophe en Ligue 1. Car au rythme actuel des champions en titre, et avec des joueurs tels que Bradley Barcola et Ousmane Dembélé en pleine faillite, Monaco et l'OM pourraient rapidement venir donner des sueurs froides au Paris Saint-Germain. La fenêtre de janvier doit donc permettre à Paris de trouver l'attaquant miracle, et cela passe inévitablement par le départ de Kolo Muani.