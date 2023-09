Officiel ‍: Randal Kolo Muani est un joueur du PSG

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Le PSG a recruté sur le gong Randal Kolo Muani ce vendredi soir, complétant ainsi son mercato de manière ambitieuse.

Le Paris SG a réalisé un véritable coup d’éclat dans cette dernière journée du mercato, en arrivant à récupérer Randal Kolo-Muani des mains de l’Eintracht Francfort malgré plusieurs conditions qui semblaient rendre ce deal impossible. En effet, le club allemand n’a jamais trouvé de remplaçant à son international tricolore en attaque, et s’opposait donc à son départ. Un non qui n’a jamais été définitif, et qui est devenu un oui après un dernier effort de la part du PSG. Si la presse française évoque un deal à 90 ME dont 15 ME de bonus, les médias allemands parlent d’un petit rajout de Nasser Al-Khelaïfi, qui a fait grimper le transfert à 95 ME.

La vérité sera probablement connue prochainement, mais en attendant, Kolo-Muani, arrivé à Paris il y a quelques jours, a passé sa visite médicale en soirée pour signer ensuite un contrat de cinq ans afin de renforcer l’attaque du PSG. Un vrai bonheur pour Kylian Mbappé, qui rêvait de voir son compatriote le rejoindre cet été, et dont le voeu a donc été exaucé. C’est aussi une vraie victoire pour Nasser Al-Khelaïfi qui parvient à rendre son effectif toujours un peu plus « français » et à compenser aussi des départs offensifs de taille dans son effectif cet été avec Neymar et Messi.

Le PSG, qui a hérité d’une poule compliquée ce jeudi en Ligue des Champions, avec Newcastle, le Milan AC et le Borussia Dortmund, pourra en tout cas avoir de forces vives en attaque avec Mbappé, Dembélé, Barcola, Ramos, Kolo-Muani et Asensio comme fer de lance de son escouade offensive. Une vraie Dream-Team rendue possible par un gros investissement cet été, puisque le PSG aura déboursé 350 millions d’euros pour se renforcer.