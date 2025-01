Tapsoba le fait rêver, le PSG lâche 50 millions d'euros

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Après avoir bouclé la signature de Khvicha Kvaratskhelia, le PSG adorerait recruter un défenseur central lors de ce mercato d’hiver. Edmond Tapsoba, qui brille au Bayer Leverkusen, coche toutes les cases.

Le Paris Saint-Germain a réalisé un premier gros coup lors de ce mercato d’hiver avec la signature de Khvicha Kvaratskhelia en provenance de Naples pour 70 millions d’euros. Une belle affaire de la part du club parisien, qui suivait l’international géorgien depuis plusieurs mois. Dans le secteur offensif, du mouvement est encore possible avec le départ de Randal Kolo Muani et la possible arrivée d’un numéro neuf, à condition de trouver la bonne opportunité. La priorité est désormais de renforcer la défense centrale, un secteur où peu de joueurs apportent des garanties au plus haut niveau derrière le tandem composé de Marquinhos et de Pacho. Luis Campos et Luis Enrique sont donc au travail pour trouver un joueur capable de les suppléer et selon le compte PSG Inside Actu sur X, un joueur plaît énormément aux décideurs parisiens.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Edmond Tapsoba (@edmondtapsoba)

Il s’agit d’Edmond Tapsoba, solide défenseur central de 25 ans qui brille depuis plusieurs mois au Bayer Leverkusen. Sous contrat avec le champion d’Allemagne en titre jusqu’en juin 2028, l’international burkinabé coche toutes les cases aux yeux du board parisien. « Doté d’une excellente lecture du jeu, d’une relance soignée et d’une solidité physique impressionnante », Tapsoba est le joueur idéal pour Luis Enrique, qui a validé cette piste. Son recrutement sera néanmoins difficile à boucler et cela pour plusieurs raisons. D’abord, le joueur se demande s’il bénéficiera au Paris Saint-Germain d’un temps de jeu important au vu de la concurrence, lui qui est un titulaire indiscutable au Bayer Leverkusen.

Leverkusen ne bradera pas Tapsoba, qui s'interroge

De plus, la formation allemande n’a pas l’intention de faire le moindre cadeau au PSG et réclame au minimum 50 millions d’euros pour faire partir son joueur, recruté 20 millions d’euros il y a cinq ans au Vitoria Guimaraes au Portugal. Une somme conséquente pour Paris, toujours surveillé par le fair-play financier selon le compte spécialisé sur X. Le champion de France en titre devra donc vendre avant de pouvoir lancer une offensive et dans cette optique, le départ de Milan Skriniar devra être finalisé au plus vite. D’autant que le PSG n’est sans doute pas le seul club à suivre avec attention les progrès d’Edmond Tapsoba, artisan majeur du titre du Bayer Leverkusen en Bundesliga la saison dernière.