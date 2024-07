Enome surprise pour le PSG grâce au Real Madrid

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Cible prioritaire de Manchester United cet été, Manuel Ugarte intéresse un autre géant européen. A la surprise générale, le Real Madrid a également manifesté son intérêt pour le milieu de terrain du PSG.

Peu utilisé par Luis Enrique la saison dernière, Manuel Ugarte a de bonnes chances de quitter le Paris Saint-Germain lors de ce mercato. L’international uruguayen était plutôt favorable à l’idée de rester une deuxième année dans la capitale française, avec l’objectif de s’imposer dans le onze de départ parisien. Mais la concurrence incarnée par Vitinha, Zaïre-Emery, Fabian Ruiz et une potentielle recrue (Kimmich, Joao Neves) a finalement convaincu Ugarte de faire ses valises. Tous les signaux semblaient au vert pour un départ en direction de Manchester United, qui en a fait sa cible principale depuis plusieurs semaines, mais le dossier n’est pas encore totalement décanté.

Accord PSG-Man United, un flop à 60 ME s'en va https://t.co/61ujtTflre — Foot01.com (@Foot01_com) July 8, 2024

Et pour cause, le journaliste Abdellah Boulma nous apprend qu’aucun accord n’a été trouvé entre Manchester United et le Paris Saint-Germain puisque la dernière offre des Reds Devils n’est « toujours pas conforme » aux attentes de Nasser Al-Khelaïfi et de Luis Campos pour le milieu de terrain uruguayen, recruté pour 60 millions d’euros par le PSG l’été dernier en provenance du Sporting Portugal. Les discussions vont donc se poursuivre avec l’espoir dans le camp mancunien de trouver un accord et de rapidement boucler la venue de Manuel Ugarte.

Le Real Madrid à l'affût pour Manuel Ugarte

Il faudra se dépêcher, car à force de trainer, Manchester United s’expose à la concurrence d’autres clubs. Justement et c’est une surprise, le Real Madrid se montre également de plus en plus intéressé par le milieu de terrain uruguayen, qui réalise une belle Copa America sous les ordres de Marcelo Bielsa. A en croire l’insider, le champion d’Espagne en titre a manifesté un réel intérêt pour Manuel Ugarte, à l’heure où le club merengue doit combler numériquement le départ de Toni Kroos. La question est maintenant de savoir si le Real Madrid, qui a déjà recruté Endrick, Mbappé et qui fait le forcing pour s’offrir Yoro, sera enclin à combler les attentes du PSG pour Ugarte avec une offre supérieure à 50 millions d’euros. Cela a peu de chances d’arriver, mais cette rumeur aura au moins le mérite d’activer les dirigeants de Manchester United afin de conclure l’affaire au plus vite.