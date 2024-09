Barcola flambe, le PSG attaqué par deux géants d'Europe

Dans : PSG.

Par Alexis Rose

Auteur d’un début de saison stratosphérique avec le Paris Saint-Germain et l’équipe de France, Bradley Barcola commence à attirer l’attention des plus grands clubs européens.

Bradley Barcola est bel et bien en train de changer de dimension. Révélé sous le maillot de l’OL en début d’année 2023, l’attaquant de 22 ans a profité de sa première saison au PSG pour progresser, que ce soit en jouant aux côtés de Kylian Mbappé ou en disputant la Ligue des Champions. Et depuis son retour de l’Euro 2024, où Didier Deschamps lui avait donné un rôle de joker offensif, Barcola a passé un nouveau cap. Auteur de quatre buts lors des trois premières journées de Ligue 1 et également décisif avec l’équipe de France contre l’Italie pendant la trêve internationale de septembre, l’ancien Lyonnais devient l’une des stars de la L1. Sa côte sur le marché des transferts va donc considérablement augmenter au cours des prochaines semaines. Transféré de Lyon à Paris pour 45 millions d’euros en 2023, Barcola se retrouve déjà dans le viseur de deux grands clubs européens, d’après les informations de @PSGInside_Actu.

Le Barça et Liverpool pensent déjà à Barcola

Deux clubs s'intéressent déjà à Bradley #Barcola. #Barcelone ( faut-il encore qu'ils aient les moyens) et #Liverpool pour la saison prochaine . Sachant que le joueur fait partie du projet parisien, il y a très peu de chance que le #PSG accepte au… pic.twitter.com/J9sIrzwyHp — PSGINSIDE-ACTUS (@PSGInside_Actu) September 12, 2024

« Deux clubs s'intéressent déjà à Bradley Barcola. Barcelone (faut-il encore qu'ils aient les moyens) et Liverpool. Sachant que le joueur fait partie du projet parisien, il y a très peu de chances que le PSG accepte au mercato d'été prochain, mais comme dit le dicton "qui ne tente rien n'a rien". De toute façon, on a encore le temps et il y a de fortes chances que d'autres clubs s'intéressent au joueur, mais être intéressé et l'avoir, il y a un grand écart », peut-on lire sur ce compte Twitter qui suit l’actualité du PSG de près. Ces premières rumeurs d’intérêts de grands clubs du Top 5 européen ne sont pas étonnantes. Mais avec un contrat courant jusqu’en 2028, et sachant qu’il a encore une belle marge de progression dans un club qui vise toujours la C1, Barcola pourrait rester quelques saisons à Paris. À moins qu’il ne décide de partir d’un seul coup, comme il a pu le faire dans son club formateur de Lyon, où les supporters n’ont d’ailleurs pas pardonné…