Arsenal-PSG ‍: Kolo Muani titulaire, la raison est folle

Par Corentin Facy

Un premier sommet de la Ligue des Champions attend le PSG mardi avec le déplacement à Arsenal. Pour cette rencontre, Luis Enrique pourrait effectuer quelques choix forts pour s’adapter à son adversaire.

Auteur d’un bon début de saison avec cinq victoires et un match nul en Ligue 1, le Paris Saint-Germain a également démarré sa campagne de Ligue des Champions du bon pied. Vainqueur laborieux de Gérone il y a deux semaines, le club de la capitale se prépare à disputer son premier gros choc européen de la saison. En déplacement à Arsenal, l’équipe de Luis Enrique sait qu’elle devra livrer un match parfait pour espérer un résultat positif face aux Gunners, dont la force de frappe offensive est moins impressionnante que la saison dernière mais qui dispose peut-être de la défense la plus solide d’Europe.

Luis Enrique veut de la taille contre Arsenal

L’équipe de Mikel Arteta est par ailleurs redoutable sur coups de pied arrêtés et c’est un argument que Luis Enrique n’a pas l’intention de sous-estimer dans la préparation du match. A en croire les informations de L’Equipe, l’entraîneur du PSG pourrait s’adapter à Arsenal au moment de choisir ses onze titulaires. L’idée est de ne pas trop souffrir sur les coups francs et les corners et pour cela, le coach parisien est tenté d’aligner quelques joueurs de grande taille. En balance avec Vitinha, Fabian Ruiz (1m88) pourrait être titulaire tout comme Randal Kolo Muani (1m87), en concurrence avec Lee Kang-In et Asensio pour évoluer à la pointe de l’attaque parisienne.

Il est suffisamment rare que Luis Enrique s’adapte à ses adversaires pour que l’on souligne que cette fois, l’entraîneur du Paris SG a bel et bien l’intention de prendre en compte les forces d’Arsenal au moment de choisir sa composition d’équipe. Pas question en revanche de chambouler son dispositif et le reste de sa base, avec une équipe qui devrait tout de même être très proche de ce que l’on pouvait attendre avec Donnarumma, Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes, Zaïre-Emery, Neves, Dembélé et Barcola. Neuf joueurs qui pourraient donc être accompagnés de Fabian Ruiz et de Randal Kolo muani pour répondre au défi physique imposé par Arsenal, qui brille dans les airs depuis le début de la saison avec des joueurs à l’envergure impressionnante tels que Saliba ou encore Gabriel.