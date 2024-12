Un deal à 280 ME, Textor prêt à vendre l’OL ‍!

Selon la presse anglaise, John Textor a trouvé un acheteur pour ses parts à Crystal Palace. L’homme d’affaires américain s'est entendu avec le fonds d’investissement Sportsbank. Un groupe qui pourrait racheter la holding comprenant l’Olympique Lyonnais.

Encore une bonne nouvelle pour John Textor. Dans le viseur de la DNCG, qui a notamment prononcé une rétrogradation en Ligue 2 à titre conservatoire, le propriétaire de l’Olympique Lyonnais s’est toujours montré serein. L’Américain assure que sa holding Eagle Football va enregistrer des recettes suffisantes pour satisfaire le gendarme financier. Sa société qui possède également Botafogo peut effectivement se réjouir de l’argent récolté par l’équipe brésilienne, récente vainqueure de son championnat et de la Copa Libertadores. Mais ce n’est pas tout.

