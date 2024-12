Textor et Al-Khelaifi, la guerre des SMS a eu lieu

Dans : OL.

Par Mehdi Lunay

Le match PSG-OL arrive dans un contexte de grande tension au sommet des deux clubs. John Textor et Nasser Al-Khelaifi se détestent depuis plusieurs mois. La révélation de leurs échanges téléphoniques est accablante.

Si l'Olympique de Marseille est le rival naturel du Paris SG en France, l'Olympique Lyonnais est pourtant bien devenu son pire ennemi dans l'Hexagone. Adversaires dimanche soir en clôture de la 15e journée de Ligue 1, les deux clubs sont en confrontation directe hors des terrains. John Textor ne peut cacher son hostilité envers le PSG, en témoignent ses déclarations où il entend « botter le cul » du PSG. Surtout, la crise des droits TV en France a opposé l'Américain à Nasser Al-Khelaifi. Le président parisien a poussé pour le double ticket DAZN-beIN quand le boss lyonnais voulait la création d'une chaine par la LFP. Le transfert avorté de Rayan Cherki à Paris a encore dégradé la relation entre les deux hommes.

Une violente passe d'armes par SMS interposés

Le journal L'Equipe révèle que le lien est totalement rompu entre John Textor et Nasser Al-Khelaifi. La communication a été coupée après un échange houleux par SMS dont le journal sportif a révélé la teneur dans un article. En juillet dernier, le propriétaire de l'OL a voulu échanger avec le boss du PSG sur les droits TV. « J'ai besoin de te parler à propos de la situation des droits télé. Je suis tenu au courant via Laurent (Prud'homme, le directeur général de l'OL), mais j'aimerais avoir de tes nouvelles directement sur quelques sujets », a envoyé l'Américain avant une réponse sèche du Qatari.

« Ton gars ne comprend vraiment rien aux droits télé, sache-le, passe une bonne journée », a répondu Nasser Al-Khelaifi le lendemain. Alors que le président du PSG reprochait à Textor de jouer « double jeu », l’Américain rétorquait que son homologue parisien voulait imposer sa vision des choses en L1. Nasser Al-Khelaifi a alors décidé de rompre le dialogue. « Je ne te parlerai plus jamais et je ne veux plus te voir. Apprends à diriger un club et des médias, c'est la dernière fois que je te laissais me parler », a écrit le président parisien.

Pas de quoi calmer John Textor : « Je suis à l'aise avec ta décision. Tu dis tout le temps que tu sauves tout le monde, ce qui n'est qu'un comportement mégalomane. Le manque de parité dans notre Championnat détruit l'attractivité de la ligue. […] Penses-tu que les insertions pub du PSG, au cours d'un match de l'OL (sur beIN), sont appropriées ? », a rédigé l'Américain sur son téléphone. Une attaque suffisante pour sortir du silence Nasser Al-Khelaifi qui concluait sur un ultime avertissement. « Tu ne comprends rien au football et je gaspille mon temps à te parler. Tu perdras partout où tu iras », a conclu le président du PSG avant un silence total depuis. Si Textor vient à Paris dimanche, la tribune présidentielle du Parc des Princes sera glaciale et la météo actuelle n'y sera pour rien.