Longoria roule pour le PSG, l'accusation grave de Textor

Par Guillaume Conte

John Textor est lâché, et cela continue de faire des dégâts. Après avoir ciblé Nasser Al-Khelaïfi et Vincent Labrune, il vise Pablo Longoria et l'accuse de faire le jeu du PSG en France.

Traité de « cow-boy » par Nasser Al-Khelaïfi pour son côté grande gueule et ses attaques directes dans le dossier des droits télévisuels du football français, John Textor a dégainé son revolver et a fait feu. S’il s’était déjà montré virulent dans l’entretien livré à L’Equipe ce vendredi matin, ce n’est rien par rapport à sa sortie dans la presse espagnole. Dans le quotidien AS, le propriétaire américain a répondu aux attaques sur la multi-propriété, et notamment celles venues de Pablo Longoria sur RMC il y a quelques semaines. Si le président de l’OM se veut discret sur les polémiques autour des droits télés et du championnat de France, le fait qu’il s’attaque à l’OL et à Eagle Group n’a rien d’étonnant pour John Textor. L’Américain le fait savoir, il estime que le président de l’OM roule pour Nasser Al-Khelaïfi, le boss du PSG et de BeIN Sports, dans un gigantesque conflit d’intérêt.

Longoria ne se soucie pas des intérêts de l'OM pour Textor

Et « JT » de faire de Longoria un « porte-parole du PSG ». « Je peux vous dire que la déclaration est faite par un porte-parole du PSG, qui travaille en étroite collaboration avec Olivier Letang à Lille, avec Damien Comolli à Toulouse, avec Jean-Pierre Caillot au Stade de Reims. Et si vous regardez bien, ce sont des paroles de personnes qui ont obtenu un siège au conseil d'administration de l'ECA, qui ont été très bien traitées par Nasser, qui ont obtenu des postes au conseil d'administration de la Ligue », a livré le propriétaire de l’OL, en référence aux élections de Longoria dans les instances. Cela avant d’attaquer la gestion de l’OM par le dirigeant espagnol, et notamment le fait que les intérêts de Frank McCourt ne sont pas défendus.

« Il est évident que Pablo Longoria a fait ces commentaires dans une logique de groupe. Je ne pense pas qu'il ait cherché à défendre les intérêts de son club. Je connais bien les propriétaires de l'OM, ils gèrent bien le club. Mais je crois que Pablo Longoria devrait plus se préoccuper de Marseille et moins de la politique de la Ligue. Pablo Longoria peut-il être sérieux et dire que le plus gros problème du championnat français est que John Textor peut prêter un joueur d'un club à un autre, mais qu'il n'a rien contre le fait que le PSG dépense 200 millions d'euros par an pour financer des pertes afin de battre Marseille? Les supporters marseillais sont-ils heureux que le PSG les batte chaque année? Que le meilleur résultat de Marseille soit la deuxième place? Qu'ils se battent pour la deuxième place ? Est-ce que c'est ce que veut Longoria? Parce que je ne l'ai jamais vu s'exprimer publiquement contre le PSG. Et je l'invite à partager avec nous ses brillantes opinions sur le PSG. Apparemment, il ne se soucie que de Lyon », a lancé un John Textor déchainé dans la presse espagnole, et qui met Longoria en porte-à-faux face à ses propres supporters en l’accusant de rouler pour le PSG dans un championnat biaisé par le Qatar à ses yeux.