Pas de loft pour Tagliafico, l’OL compte sur lui

Dans : OL.

Par Adrien Guyot

L’Olympique Lyonnais peaufine actuellement les derniers détails de sa préparation à deux semaines de démarrer sa saison à Rennes. L’OL peut compter sur le retour précieux d’un de ses internationaux.

L’OL peut souffler. Après une saison de galère qui l’a vu passer du maintien aux places européennes, les supporters sont plus détendus et peuvent appréhender cette préparation estivale avec moins de pression et moins d’incertitudes. Pour sa première pré-saison dans la peau d’un entraîneur principal, Pierre Sage peut désormais compter sur un groupe presque au complet. Seuls quatre joueurs n’ont pas fait le voyage pendant le stage en Autriche. Il s’agit de Dejan Lovren, Paul Akouokou, Amin Sarr et Sinaly Diomandé qui ont été ajoutés dans le loft des indésirables. D’ici la fin du mercato dans un mois, ils doivent avoir trouvé une porte de sortie. En attendant, l’OL impressionne en match de préparation et s’est imposé largement contre l’Union Berlin (4-0). Autre bonne nouvelle, Lyon peut compter sur le retour de vacances de Nicolas Tagliafico.

Pierre Sage compte sur Tagliafico

De retour après avoir disputé (et remporté) la Copa America avec l’Argentine à la mi-juillet, Tagliafico sera bien dans les plans de son coach cette saison et ne rejoindra pas le loft lyonnais : «On va déjà accueillir Nicolas Tagliafico. Les joueurs vont beaucoup travailler pour continuer à préparer notre jeu et à entretenir la dynamique de groupe», a affirmé Pierre Sage pour Le Progrès. Sage compte sur son latéral gauche d’autant plus que Henrique, qui était sa doublure l’an passé, a officiellement quitté le club. A bientôt 32 ans, l’ancien joueur de l’Ajax Amsterdam s’apprête à disputer sa troisième saison sous la tunique de l’Olympique Lyonnais, mais arrive bientôt à la fin de son contrat qui s’achève en juin 2025. Pour le moment, la question d’un départ ne s’est pas posée et Tagliafico fait toujours partie des schémas tactiques de l’entraîneur lyonnais. Les bonnes nouvelles s’enchaînent à l’Olympique Lyonnais, et cela fait un moment que cela n’avait pas été le cas dans le Rhône.