Paie les droits TV ‍! L'OL scandalisé par Labrune

Par Corentin Facy

Les relations entre la LFP et les dirigeants de l’OL sont tendues et cela ne va pas aller en s’arrangeant après la sanction financière infligée au club rhodanien pour des chants et des banderoles contre Vincent Labrune.

Les supporters de l’Olympique Lyonnais sont opposés à la Ligue de Football Professionnel et à Vincent Labrune et ils le font savoir. Face à l’OM puis lors du déplacement à Toulouse, les sympathisants du club rhodanien ont lancé des chants à l’encontre du patron de la LFP en plus de déployer une banderole « Labrune fossoyeur » et une caricature de l’ex-président de Marseille. Pour l’ensemble de l’oeuvre des supporters, l’Olympique Lyonnais a écopé d’une sanction financière d’un montant total de 2500 euros de la part de la LFP. Dans son communiqué officiel, la Ligue regrette notamment que ces prises de position en tribune « nuisent gravement à l'image du football professionnel ».

L'OL ne comprend pas la sanction de la LFP

« Labrune le fossoyeur », la LFP punit l'OL https://t.co/PYDqeE6ssT — Foot01.com (@Foot01_com) October 29, 2024

Tout cela est lunaire aux yeux des dirigeants de l’OL, lesquels ne comprennent pas du tout les sanctions prises à l’encontre du club selon les informations du Progrès. En effet, dans son édition du jour, le quotidien régional explique que l’état-major de l’Olympique Lyonnais « peine à comprendre cette double-peine, avec une ligue venant prélever une dime au lieu de respecter les versements promis aux clubs ». L’OL fait ici référence aux versements tardifs du montant des droits TV de BeInSports alors que John Textor est fermement opposé à Vincent Labrune depuis plusieurs mois, le patron américain des Gones ayant notamment appelé à faire opposition au natif d’Orléans lors de la dernière élection présidentielle de la LFP. Le climat est donc plus tendu que jamais entre la Ligue et l’OL et à n’en pas douter, cette sanction anecdotique financièrement pour un club de la dimension de Lyon (2500 euros) ne va rien arrange, bien au contraire.