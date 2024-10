« ‍Labrune le fossoyeur ‍», la LFP punit l'OL

Dans : OL.

Par Hadrien Rivayrand

L'OL est quelque peu retombé dans ses travers le week-end passé en se faisant accrocher à domicile en Ligue 1 par Auxerre. Pour ne rien arranger, les Gones viennent de se faire sanctionner financièrement par la LFP.

A Lyon, on espère que les résultats seront bien meilleurs dans les prochaines semaines. Si du mieux avait pu être aperçu, les hommes de Pierre Sage restent bien irréguliers. Les deux contre-performances face au Besiktas en Ligue Europa et contre Auxerre en Ligue 1 devront être rapidement oubliées. Aussi, il faudra que le club rhodanien retrouve un peu de sérénité. En tribunes, les tensions sont nombreuses, tout comme les ressentiments envers la Ligue de Football Professionnel. Il y a quelques semaines, des Ultras de l'OL n'avaient pas manqué, lors de leur déplacement à Toulouse, de s'en prendre via une banderole au président de la LFP, Vincent Labrune, avec comme écrit : « Labrune le fossoyeur », le tout accompagné d'une caricature du président de la Ligue.

L'OL logiquement sanctionné par la LFP

Forcément, il était à prévoir une réaction de la part de l'instance et de Vincent Labrune, qui ont décidé de prendre une sanction contre l'OL. En effet, les Gones ont écopé d'une amende de 1500 euros. Au travers d'un communiqué, la LFP a justifié sa décision : « Cela crée un climat hostile, notamment à l'égard d'un acteur majeur du football professionnel, et nuit par conséquent gravement à l'image du football professionnel ». En plus de cette amende, plus symbolique qu'autre chose, la Ligue de Football Professionnel a exigé à l'OL que ces comportements ne se reproduisent plus. Pour rappel, l'Olympique Lyonnais fait partie des clubs français qui dénoncent une partie de l'accord entre la LFP et beIN SPORTS, qui a pour but un sponsoring du Qatar et qui est compris dans le nouveau montant des droits tv.