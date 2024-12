OL ‍: Thiago Almada déjà revendu, la rumeur ridicule

Dans : OL.

Thiago Almada a récemment annoncé qu’il rejoindrait l’Olympique Lyonnais début janvier malgré l’interdiction de recrutement imposée par la DNCG. Malgré tout, une étrange rumeur sur une possible revente fait du bruit.

A sa signature à Botafogo l’été dernier, Thiago Almada savait déjà qu’il ne jouerait pas plus de six mois avec le club brésilien. Récent vainqueur de la Copa Libertadores, il a eu l’occasion de répondre à de nombreux médias qui s’interrogent sur son avenir. Le milieu de terrain argentin n’a pas fait dans la langue de bois et a bien confirmé à plusieurs reprises, dont la dernière en date pour ESPN Argentine, qu’il rejoindrait l’Olympique Lyonnais en janvier prochain. John Textor profite de sa holding qui détient à la fois Botafogo et l’OL pour faire signer Almada, et ce, malgré l’interdiction de recrutement dont font l’objet les Gones. Un plan bien ficelé qui oblige à douter de certaines rumeurs qui sortent sur les réseaux, notamment celle d’une revente dès le mercato hivernal.

Thiago Almada revendu cet hiver, la rumeur improbable

« Tout est prêt pour que j'aille à Lyon. J'y vais le 5 janvier », a annoncé Thiago Almada. Si John Textor parvient à jouer de tours de passe-passe pour contourner l’interdiction de recrutement et faire venir l’Argentin, est-ce vraiment pour le revendre dans la foulée ? Selon Ekrem Konur, spécialiste turc du mercato, l’OL aurait déjà fixé un prix de revente à son futur joueur. La direction lyonnaise demanderait au moins 35 à 40 millions d’euros pour laisser partir un joueur qui ne leur appartient même pas encore.

Son seul lien actuel avec le club français est qu’il évolue dans une autre écurie de John Textor. Une rumeur inattendue, d’autant que l’insider ajoute que Boca Juniors et River Plate surveilleraient sa situation alors qu'ils sont simplement les deux clubs cités par Thiago Almada comme ses destinations préférentielles pour la fin de sa carrière. Pas d'inquiétude pour les supporters lyonnais qui espèrent pouvoir voir jouer chez eux le récent champion d'Amérique du Sud. Il reste à savoir ce que fera Textor si l'OL venait à recevoir une très grosse offre pour Almada, avant même que celui-ci ne débute à Lyon en 2025.